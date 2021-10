Stephan Held wird neuer Chief Financial Officer (CFO) der d.velop AG

Dr. Stephan Held ist seit 1. Oktober 2021 neuer Chief Financial Officer (CFO) der d.velop AG. Mit ihm gewinnt d.velop einen erwiesenen Experten, der über umfassendes Know-how verfügt. So arbeitete der promovierte Betriebswirt vor seinem Einstieg bei d.velop zuletzt als Senior Vice President Controlling bei der auf Kommunikationslösungen spezialisierten Gigaset Communications GmbH, der Kerngesellschaft der börsennotierten Gigaset AG. Stephan Helds Vorgänger als CFO der d.velop AG, Dirk Flögel, konzentriert sich zukünftig auf seine Verantwortung als einer von drei Geschäftsführern der d.velop holding GmbH, dem Hauptaktionär der d.velop AG. Diese Position hatte er im Januar 2021 zusätzlich zu seiner Tätigkeit als CFO übernommen.

Mario Dönnebrink, CEO und Vorstandsvorsitzender von d.velop: „Mit Stephan Held gewinnen wir einen Kollegen und ein neues Mitglied des Management-Teams, das wertvolles Know-how für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens mitbringt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Gleiches gilt für Dirk Flögel, der als Geschäftsführer der d.velop holding GmbH unverändert in maßgeblicher Position für den Konzern tätig ist.“

Zur Person Stephan Held

Held studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen, wo er auch sein Promotionsstudium der Betriebswirtschaftslehre abschloss und bis 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Der Schritt in die freie Wirtschaft erfolgte im Anschluss daran als Referent Controlling beim Chemiekonzern Rütgers. Vor seinem Wechsel zum Gigaset-Konzern war Stephan Held als Abteilungsleiter Planung und Reporting im Konzerncontrolling des Essener Stromerzeugers Steag beschäftigt.

Über d.velop

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. (bt)

Kontakt

d.velop AG

Schildarpstraße 6-8

48712 Gescher

Tel. +492542 9307–0

E-Mail: info@d-velop.de

Website: www.d-velop.de