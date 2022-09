Thomas Baack wird Geschäftsführer bei Interroll

Zum 1. Oktober 2022 übernimmt Thomas Baack die Geschäftsführung der Interroll Trommelmotoren GmbH in Hückelhoven-Baal. Der 39-jährige Wirtschaftsingenieur leitet künftig den Standort und die zugehörigen globalen Kompetenzzentren Trommelmotoren und Hygienische Lösungen. Seine berufliche Erfahrung umfasst mehr als 10 Jahre in führenden Positionen im Produktionsmanagement. Nach dem Studium des Maschinenbaus und der Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen und der UPM Madrid begann er seine Karriere bei der Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH in Köln. Ab 2014 war er für die Pleiger Maschinenbau GmbH & Co. KG in Witten tätig, einem mittelständischen Hersteller von hydraulischen Komponenten und Anlagen, sowie Abwasserpumpen und NE-Metallprodukten, wo er verschiedene Leitungspositionen in der Produktion bekleidete, ehe ihm 2019 die Leitung der gesamten Technik & Produktion übertragen wurde.

Center of Excellence für Trommelmotoren

In seiner neuen Position bei Interroll berichtet Thomas Baack an Jens Strüwing, Executive Vice President Products & Technology und Mitglied der Interroll-Konzernleitung. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Thomas Baack. Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Bereich eines zukunftsorientierten Produktionsmanagements, verfügt er über die richtigen Voraussetzungen, um die nächsten Schritte an unserem Standort Baal mitzugestalten. Als globales Center of Excellence für Trommelmotoren wie auch für hygienische Lösungen spielt der Standort eine wichtige Rolle für unser künftiges Wachstum“, so Jens Strüwing, Executive Vice President Products & Technology der Interroll Gruppe. Thomas Baack folgt auf Dr. Hauke Tiedemann, der das Unternehmen im vergangenen Juli auf eigenen Wunsch verlassen hat. (bt)