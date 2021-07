Thomas Nowak ist neuer CEO von Kaiser+Kraft

Anzeige

Der Stuttgarter B2B-Versandhändler Kaiser+Kraft hat einen neuen Verantwortlichen an der Führungsspitze: Thomas Nowak löste am 01.07.2021 Heiko Hegwein in seiner Position als CEO ab. Nowak wird als CEO das gesamte operative Geschäft von Kaiser+Kraft verantworten: „Ich freue mich, weiteres Wachstum im B2B-Versandhandel durch digitale Transformation und eine konsequent kundenzentrierte Ausrichtung des Unternehmens zu realisieren.“

Zur Person Thomas Nowak

Nowak verfügt über eine 20-jährige Managementexpertise. Zuletzt war er Chief Commercial Officer bei der Rubix-Gruppe, Europas größtem Lieferanten industrieller Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsprodukte und -dienstleistungen sowie beratend für verschiedene Unternehmen in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland tätig. Im Fokus seiner Tätigkeiten stand der Aufbau oder die Umstrukturierung kaufmännischer Abteilungen, das Vorantreiben der digitalen Transformation sowie der Rentabilitätswende.

Nowak wirkte beim Erzielen und Beschleunigen von Gewinnwachstum und Effizienzsteigerung in stark wettbewerbsintensiven Umgebungen und der Umsetzung transformativer und kultureller Veränderungen in den Bereichen Beschaffung, Vertrieb, Marketing, Preisgestaltung, Lieferkette und E-Commerce in mehreren Regionen europäischer, asiatischer und US-amerikanischer Unternehmen erfolgreich mit. In seinen früheren beruflichen Stationen war Nowak unter anderem bei Electrocomponents und Samsung Electronics in Großbritannien sowie bei Staples, Bol.com und BCC in den Niederlanden tätig. (eve)

Kontakt:

Kaiser+Kraft GmbH

Presselstr. 12

70191 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 / 3465 – 60

Telefax +49 (0) 711 / 3465 – 6100

E-Mail: service@kaiserkraft.de

www.kaiserkraft.de