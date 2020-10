Anzeige

Torsten Petrick ist seit 1. Juli neuer Leiter des Schuler Service. Digitale Lösungen sollen künftig die Flexibilität und Agilität des Schuler Service weiter verbessern. Zuvor hatte der diplomierte Luft- und Raumfahrttechniker die weltweite Beschaffung der Schuler AG mit Sitz in Göppingen aufgebaut und geführt. Vor seinem Wechsel zu Schuler arbeitete Petrick in verschiedenen Führungspositionen im Geschäftsbereich Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) der MTU Aero Engines AG.

Kontakt zum Unternehmen:

Schuler AG

Bahnhofstr. 41

73033 Göppingen

www.schulergroup.com