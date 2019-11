Anzeige

Seit September leitet Ulrich Lampen als Manager Product Management das Produktmana-gement-Team bei SMC Deutschland GmbH, Egelsbach. Gemeinsam mit seinem Team will der 55-jährige Diplom-Ingenieur die Chancen der Digitalisierung in der Automatisierung nutzen und den Kunden ein optimales Produktportfolio bieten. Das Team betreut das

gesamte Produktportfolio und begleitet neue Lösungen von der Idee bis zur Abkündigung. Vor seinem Wechsel zu SMC konnte Lampen in unterschiedlichen Branchen umfassende Erfahrung im Produktmanagement sammeln.

Kontakt zum Unternehmen:

SMC Deutschland GmbH

Boschring 13–15

63329 Egelsbach

www.smc.de

4. November 2019

