Valentina Faloci hat die Vertriebsleitung bei der Wittmann Battenfeld GmbH in Kottingbrunn übernommen. In ihrer Funktion als Sales Director folgt sie auf Siegfried Köhler, der diese Aufgabe in den letzten fünf Jahren wahrgenommen hat. Wittmann Battenfeld verfolgt damit den weiteren Ausbau seiner Marktposition als Spritzgießmaschinen-Hersteller und Spezialist für Prozesstechnologien. Faloci leitete vor ihrem Wechsel als Business Development Director die österreichische Niederlassung der Alten Group in Wien.

9. September 2019