Hartmut Berger verstärkt als Executive Vice President Test Systems bei der Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH die Führungsmannschaft des Spezialisten für Automatisierungs- und Prüftechnologie in Freiberg am Neckar. In Zukunft wird der erfahrene Manager dort seine internationale Expertise im Prüfengineering und Projektgeschäft einbringen.

20. Dezember 2017