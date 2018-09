Von China nach Erkrath

Anzeige

Bo Udsen (Bild), der bisherige Geschäftsführer von Seco Tools China hat die Leitung der Deutschland-Tochter Seco Tools GmbH mit Sitz in Erkrath übernommen. Er tritt mit der neuen Position die Nachfolge von Dr. Michael Klinger an, der innerhalb der Unternehmensgruppe als Senior-Berater in strategischen Aufgabenbereichen für Seco weiter tätig sein wird. Udsen verfügt über langjährige Erfahrung im Management sowie im internationalen Vertrieb. 1987 stieg der gebürtige Däne bei der Seco Tools A/S ein. Seit 2014 war er Geschäftsführer von Seco Tools China, eine der weltweit größten Vertriebseinheiten des Unternehmens.

25. September 2018

