Der Aufsichtsrat der Cemecon AG, Würselen, hat Bernd Hermeler (rechts) einstimmig – neben den bisherigen Mitgliedern Dr.-Ing. Toni Leyendecker (mitte) und Dr.-Ing. Oliver Lemmer (links) – in den Vorstand berufen. Seit Januar 2018 verantwortet er die Geschäftsbereiche Vertrieb und Marketing. Vor der Berufung in den Vorstand wirkte Hermeler bei Cemecon zuletzt als Bereichsleiter Marketing, Sales and Services. Die Bereichsleitung Sales übernimmt nun Dr.-Ing. Beate Hüttermann.

9. März 2018