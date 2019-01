Anzeige

Die Big Kaiser Präzisionswerkzeuge AG, Rümlang/Schweiz, kündigt einen Wechsel auf der Führungsebene an: Takuya Ichii übergibt die operative Führung per 1. Februar an Reto Adam (Bild). Adam ist seit 2015 bei Big Kaiser als Betriebsleiter tätig. Takuya Ichii bleibt dem Unternehmen in der Position als Chief of Business Development erhalten. Er wird zudem gemeinsam mit Reto Adam, CEO und Gaby Vuilleumier, CFO das neue Executive Management bilden.

28. Januar 2019