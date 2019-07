Anzeige

Seit 1. Juni ist Martin Schulz (Bild) neuer Vertriebsleiter Deutschland bei der EBM-Papst Mulfingen GmbH & Co. KG. Damit folgt der 41-Jährige auf David Kehler, der in Zukunft die internationale Verantwortung für das Vertriebssegment „Industrial Ventilation Technology“ innerhalb der EBM-Papst-Gruppe übernimmt. In seiner neuen Funktion berichtet Schulz, der seit 2007 für die Unternehmengruppe tätig is, direkt an Stefan Brandl, den Vorsitzenden der Geschäftsführung des Mulfinger Ventilatoren- und Motoren-Herstellers.

22. Juli 2019

