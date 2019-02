Anzeige

Jörg Kipper (li.) hat zum 1. Februar die alleinige Geschäftsführung der Festo Vertrieb GmbH & Co KG übernommen, die verantwortlich für den Vertrieb der Automatisierungsprodukte in Deutschland ist. Der bisherige Sales Manager übernimmt die Geschäftsführung der größten Festo-Landesgesellschaft von Frank Notz (mi.), der als Personalvorstand in die Festo AG wechselte. Neuer Sales Manager der Vertriebsgesellschaft Deutschland ist Axel Schümann (re.).

18. Februar 2019

