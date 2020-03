Anzeige

Im April wird Andreas Jäppche (Bild) als Geschäftsführer der Vargus Deutschland GmbH in Knittlingen, die Nachfolge von Werner Kieninger antreten. Als Abteilungsleiter Produktmanagement und Technologie bei Vargus lernte Jäppche in den vergangenen sechs Jahren bereits die Aufgaben und Herausforderungen des Unternehmens kennen. Vor seinem Wechsel zu Vargus war er in verschiedenen Positionen bei Zerspanwerkzeugherstellern weltweit tätig.

Kontakt zum Unternehmen:

Vargus Deutschland GmbH

Mozartstr. 11

75438 Knittlingen

www.vargus.de