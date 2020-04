Kontakt- und papierlos zur Maschinenfinanzierung

Anzeige

Um schneller an Finanzierungsmittel für Maschinen heranzukommen, können Unternehmen ihre Bedarfe selbst kalkulieren und sogar abschließen. Der online verfügbare Finanzierungsrechner der GEFA-Bank sorgt dafür.

Auch bei Unternehmern wird die Online-Anfrage und -Abwicklung von Finanzierungen für Maschinen und Fahrzeuge immer populärer. Diesem Trend folgt auch die GEFA Bank und optimiert kontinuierlich ihre digitalen Angebote, mit denen Leasing-, Kredit- und Mietkaufverträge komfortabel und schnell kalkuliert und sogar abgeschlossen werden können. Insbesondere in der aktuellen Krisensituation, in der persönliche Kontakte eingeschränkt sind, bieten webbasierte Lösungen eine Alternative für alle Unternehmer mit Finanzierungsbedarf.

Finanzierungsrechner sorgt für schnelles Ergebnis

Interessierte Unternehmen können auf der GEFA-Bank-Homepage (www.gefa-bank.de) den vollständig überarbeiteten Finanzierungsrechner nutzen, ohne sich vorher anmelden zu müssen. Hier lassen sich auch Raten für hochwertige Maschinen bis zu einem Kaufpreis von 250.000 Euro kalkulieren. Lediglich die Eingabe der zu finanzierenden Maschine – unterstützt durch eine moderne Autocomplete-Funktion – und des Finanzierungsbetrags sind notwendig, um sekundenschnell eine erste Rate angezeigt zu bekommen.

Dabei sehen die Interessenten über eine Reiterstruktur direkt mehrere Finanzierungsvorschläge, die Leasing-, Kredit- und Mietkaufvarianten umfassen können. Bei jedem dieser Vorschläge lassen sich Parameter wie Laufzeit, Anzahlung oder Sonderzahlung verändern, um die Höhe der Rate nach Wunsch zu modifizieren. Passt der Finanzierungsvorschlag, kann dieser direkt online bei der GEFA Bank angefragt werden. Alternativ können Interessenten eine praktische Speicherfunktion nutzen und sich die Finanzierungsvorschläge jederzeit später nochmals ansehen.

Bonus belohnt Online-Abwicklung

Zu den digitalen Lösungen der GEFA Bank gehört auch das Service-Portal „GEFA online“, für das alle Kunden einen kostenlosen Zugang beantragen können. Das Portal bietet Funktionalitäten, die weit über den Leistungsumfang des Investitionsrechners hinausgehen. Fragt der Kunde über GEFA online eine Finanzierung an, kann diese vollständig papierlos abgeschlossen werden – im Idealfall sogar binnen weniger Minuten. Was den Kunden zusätzlich freuen wird: Für jedes so abgewickelte Geschäft bietet im die Bank einen Bonus in Höhe von 100 Euro.

Darüber hinaus haben Online-Nutzer stets einen Überblick über sämtliche Vertragsdaten. Geleistete und zukünftige Zahlungen für Finanzierungen mit der GEFA Bank werden beispielsweise in einem Liqui-Plan für benutzerdefinierte Zeiträume zur Verfügung gestellt und helfen so, die Zahlungsfähigkeit im Blick zu behalten. Hilfreich sind auch vertragsbezogene Services, wie etwa die Abnahmebestätigung für gelieferte Maschinen, die bequem online durchgeführt werden können.

Die digitalen Angebote der GEFA Bank stellen eine Ergänzung zum klassischen Vertrieb und einer persönlichen Beratung durch den Außendienst dar. Die Kunden profitieren so davon, dass sie jederzeit ihren bevorzugten Vertriebskanal selbst wählen können.

