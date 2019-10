Anzeige

Promovierte Akademiker erhalten zum Berufsstart ein Gehalt von rund 55.000 Euro im Jahr, wohingegen Masterabsolventen ohne den Titel bei 46.314 Euro liegen. Dies sind Ergebnisse einer Untersuchung des Hamburger Portals Gehalt.de, für die 6074 Daten von akademischen Berufseinsteigern ausgewertet und untersucht wurden.

Gerade bei Informatikern lohnt sich die Promotion. Berufseinstieger ohne Doktortitel verdienen 48.300 Euro im Jahr. Mit dem Titel erhöht sich das Anfangsgehalt auf rund 57.000 Euro. „Eine Promotion in der Informatik hat einen positiven Einfluss auf das Einstiegsgehalt. Allerdings sind im Verlauf der Karriere vor allem Praxiswissen und Projekterfahrung bedeutender als der Titel, sodass sich die Gehälter von Promovierten und Beschäftigten ohne einen Doktorgrad später im Job auf einem ähnlichen Niveau befinden“, sagt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.

Auch Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler profitieren von Promotion

Für Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler bedeutet ein Doktortitel ein plus von 4000 Euro. So erhalten promovierte Ingenieure zum Berufseinstieg 53.800 Euro. Ihre Kollegen ohne den Titel kommen dagegen auf 49.500 Euro. Wirtschaftswissenschaftler verdienen mit dem Doktortitel 49.400 Euro im Jahr. Ohne Promotion sind es 45.500 Euro. „Der Doktortitel gilt auch als Karrierebooster und Türöffner zu Top-Positionen. Viele Vorstandsposten werden nach wie vor durch Promovierte besetzt“, so Bierbach abschließend.

31. Oktober 2019