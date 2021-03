Metav digital: Digitaler Marktplatz als Ersatz für die Präsenzmesse

Anzeige

Nachdem die klassische Präsenzmesse Corona-bedingt auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann, bietet die Metav digital zumindest Gelegenheit zum virtuellen Austausch. Die neuen Angebote sollen künftig die Messe zu einem hybriden Konzept ergänzen.

» Mona Willrett, Redakteurin Industrieanzeiger

Seit über einem Jahr hatten wir in Deutschland keine Messe für Fertigungstechnik oder Metallbearbeitung. Die Metav, sie sollte im März 2020 stattfinden, war der erste Treff der Branche, der Corona zum Opfer fiel. Als Ersatz sollte im März 2021 die Metav 2020 reloaded über die jüngsten Entwicklungen bei Werkzeugmaschinen, Präzisionswerkzeugen und Peripheriesystemen informieren. Als sich Ende letzten Jahres abzeichnete, dass auch das nicht möglich sein würde, konzipierte der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) als Veranstalter der Messe die Metav digital. Sie findet vom 23. bis 26. März statt und bietet der Branche wenigstens einen virtuellen Marktplatz.

Metav digital ruht auf drei Säulen

„Wenn diese schwierige Zeit etwas Gutes hat, dann ist es, dass sie die Kreativität anregt“, sagte VDW-Chef Dr. Wilfried Schäfer bei der Präsentation der Pläne im Dezember vergangenen Jahres.

Das Konzept der Metav digital ruht auf drei Säulen:

Auf der virtuellen Messe können die Besucher durch die Hallen schlendern und an den dreidimensionalen Ständen über Avatare mit den Experten der Aussteller Kontakt aufnehmen.

Ein intelligentes Matchmaking soll die passenden Gesprächspartner zusammenführen und verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme bieten.

Und in 20-minütigen Web-Sessions haben die Aussteller Gelegenheit, das Publikum über aktuelle Trends und die jüngsten Innovationen zu informieren.

Dreidimensionale Stände im Firmen-Layout

Die Aussteller können ihren dreidimensionalen, digitalen Messestand in unterschiedlichen Varianten im eigenen Layout gestalten und mit digitalen Inhalten befüllen, etwa einem Dokumentendownload, Produktpräsentationen mit bewegten Bildern oder 3D-Modellen.

Knapp 60 Firmen haben bislang ihre Teilnahme zugesagt. Neben den Kernthemen Werkzeugmaschinen und Präzisionswerkzeuge sind auch die Bereiche Werkzeug- und Formenbau, Mess- und Prüftechnik, Automation und Handling sowie Additive Manufacturing vertreten.

Den Besuchern empfiehlt der VDW Microsoft Edge oder Google Chrome als Eintrittportale in die digitale Messe. Grundsätzlich sollen aber alle üblichen Browser funktionieren. An jedem Stand steht mindestens ein Avatar, ein virtueller Ansprechpartner. Klickt der Besucher diesen an, werden ihm die verfügbaren Gesprächspartner des Ausstellers angezeigt, mit denen er einen Chat beginnen, in ein Teams-Meeting eintreten, Visitenkarten tauschen oder einen Termin vereinbaren kann.

Intelligente Vermittlung

Das intelligente Matchmaking unterstützt den Gast bei der Vorbereitung seines digitalen Messebesuchs und hilft, den passenden Gesprächspartner zu finden. Dazu gleicht das System die in den Profilen hinterlegten Angaben – auf Ausstellerseite etwa die Kompetenzen, Dienstleistungen, Produkt- und Themengebiete, auf Seite des Besuchers Herkunftsbranche oder besondere Interessen – miteinander ab und bewertet sie hinsichtlich ihrer gegenseitigen Relevanz. So erhalten sowohl die Gäste als auch die Firmenvertreter einen direkten Überblick, welche Gesprächspartner für einen Austausch besonders interessant sind. Den „Matchscore“ finden die Besucher in der Ausstellerübersicht. Hinter jedem Vertreter eines Unternehmens zeigt ein Wert zwischen 0 und 100 an, wie gut die jeweilige Person zu den eigenen Interessen passt.

Multimediale Präsentationen

Das dritte Element, die Web-Sessions, hat der VDW bereits 2020 genutzt, um Ausstellern eine Plattform zu bieten, ihre Angebote zu präsentieren In 20minütigen Vorträgen können sie Produktinnovationen und interessante Anwendungen mit multimedialer Unterstützung durch Animationen, Videos oder eingespielte Audiobeiträge vorstellen.

Sobald wieder Präsenzmessen möglich sind, will der VDW die klassische Metav um die digitalen Angebote ergänzen. Umgesetzt werden soll das hybride Konzept erstmals vom 8. bis 12. März 2022 auf dem Messegelände in Düsseldorf.

Kontakt:

VDW Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.

Lyoner Str. 14

60528 Frankfurt am Main

www.vdw.de

www.metav-digital.de