„Sicherstellen, dass Gründungswillige offene Türen vorfinden“

Die Tür für den Gründergeist steht am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) weit offen. Entrepreneurship wird in einem eigenen Institut gelehrt. Dessen Leiter, Prof. Dr. Orestis Terzidis, erläutert, ob und wie man das Gründen eines Start-ups lernen kann und welche Voraussetzungen es braucht. ❧

Das Interview führte Dietmar Kieser

Und dann kommt es immer darauf an – jetzt wieder in einer Metapher gesprochen–, nicht nur eine Musiktheorie zu haben, sondern auch Klavier zu spielen. Damit weiß man, was eigentlich zu tun ist.

Das ist eine andere Optimierungsgröße. Gesunde Selbstzweifel gehören zum Alltagsleben eines Start-ups und ein bewusster Umgang damit, auch mit den Risiken, die am Anfang enorm sind. Das Geschäft des Start-ups unterliegt ganz anderen Randbedingungen und damit ganz anderen Anforderungen.

Haben Sie hier am Institut eine solche Schnittstelle für Kooperationen?

Wir sind in Kontakt mit vielen Start-ups wie auch mit etablierten Unternehmen. Auf KIT-Ebene gibt es zudem einen Business Club. Gegen eine moderate Tagesgebühr erhält man Zugang zu Ressourcen des KIT. Überdies vernetzen sich die Firmen untereinander und mit den Start-ups im Umfeld des KIT.

4. Januar 2018