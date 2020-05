Smarte Maschinen im Einsatz – effizient, sicher und nachhaltig mit KI

Anzeige

Die Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt immer mehr Prozesse in Unternehmen aller Branchen. Das schafft anspruchsvolle Herausforderungen, bietet aber auch vielfältige Chancen. Die drei wichtigsten betreffen Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Hier kann die KI enorme Fortschritte bewirken, die anders kaum erreichbar wären – etwa, wenn es darum geht, Abläufe in Fertigung, Organisation und Logistik zu optimieren oder Abfallmengen und Energieverbrauch zu reduzieren. Was bedeutet das in der Praxis? Welche Erfahrungen haben mutige Vorreiter gemacht – und was lässt sich daraus lernen?

Ralf Butscher

Ressortleiter Technologie, Konradin Mediengruppe

Diese Fragen stehen im Fokus des 3. Kongresses der Reihe „Smarte Maschinen im Einsatz“. Nach zwei sehr erfolgreichen Events bieten die Konradin Mediengruppe und das Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA damit erneut ein Forum für einen intensiven und praxisnahen Austausch strategischer Entscheider aus Unternehmen und Verbänden von produzierendem Gewerbe, Logistik und Transport. Das Motto: „Effizient, sicher und nachhaltig mit Künstlicher Intelligenz“. Gerade in der Phase nach der Corona-Krise, wenn die Wirtschaft wieder auf Touren gebracht werden muss, dürfte deren Einsatz von unschätzbarem Wert sein.

Auf dem ganztägigen Kongress präsentieren Experten von Festo, Siemens, Sick, plus10, Datatroniq und Landescloud sowie von Celonis – dem Träger des Deutschen Zukunftspreises 2019 – aktuelle Trends beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen und ihre Erfahrungen. Ein Vertreter des Tiki Instituts für angewandte KI berichtet über Praxiserfahrungen in der Produktion.

Prof. Thomas Bauernhansl und Prof. Marco Huber, beide Fraunhofer IPA, sowie Prof. Hans Uszkoreit, wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, informieren über neueste Fragen und Ergebnisse aus der Forschung.

Neben den Vorträgen sind spannende Einblicke in die Labors am Fraunhofer IPA möglich – und es bleibt viel Raum fürs Networking. Moderator der Veranstaltung ist der KI-Publizist und langjährige bild der wissenschaft-Autor Ulrich Eberl.

