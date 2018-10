Sprachmuster als Erfolgsgeheimnis

Anzeige

Im Vertrieb jeden Kunden so zu behandeln, wie dieser behandelt werden will, ist nicht einfach. Oft hilft es, sich in den Kunden hineinzuversetzen. Sprachmuster aufzugreifen, die auch der Kunde verwendet, ist ein Erfolgsgeheimnis, das viele Vertriebler noch zu wenig nutzen.

Rainer Skazel,

geschäftsführender Gesellschafter des Deutschen Instituts für Vertriebskompetenz (DIV)

Jeder Vertriebsmitarbeiter in der Industrie kennt diese Situation: Bei manchen Kunden ist man sofort auf einer Wellenlänge, mit anderen dagegen wird man einfach nicht warm. Da kann man sich bemühen, so sehr man will. Wenn der Vertriebsmitarbeiter mit einem Kunden zu tun hat, der ihm sehr ähnlich ist, oder aber mit jemandem, der völlig anders tickt als er selbst, dann treten solche Situationen auf.

Andere Argumente für das gleiche Produkt

Wichtig ist es, bei verschiedenen Gesprächspartnern für das gleiche Produkt andere Argumente aufzuzählen und diese so zu formulieren, dass sie in die Gedanken- und Vorstellungswelt des Gegenübers passen. Indem man Sprachmuster aufgreift, die auch der Kunde verwendet, und diese das ganze Verkaufsgespräch über beibehält, kann man nicht nur konkrete Bilder im Kopf seines Kunden hervorrufen, sondern auch Vertrauen und Sympathie erzeugen – eine der wichtigsten Grundlagen in einem Verkaufsgespräch.

Beim DIV Deutsches Institut für Vertriebskompetenz wird in vier Grundtypen unterschieden:

Der dominante Typ (rot) ist sehr pragmatisch, erfolgs- und ergebnisorientiert, tritt bestimmend und entschlossen auf und will möglichst schnell zum Ziel kommen. Er schätzt klare Ansagen ohne Zeitverlust. Der „rote“ Typ kommt in Gesprächen direkt zur Sache und redet mehr, als er zuhört. Bei ihm sollten Sie sofort zur Sache kommen, Smalltalk vermeiden, Ihr Gespräch auf belegbaren Fakten aufbauen und durch Ergebnisse überzeugen. Gewünscht ist vom roten Typen am besten eine sachliche und nicht emotionale Argumentation, die klar und strukturiert und logisch im Aufbau ist. Binden Sie Ihr Gegenüber aktiv ins Gespräch ein und bieten Sie ihm Alternativen an. Schlecht wäre es, wenn Sie bei einem Gespräch mit einem roten Kunden nicht vorbereitet sind, zu langsam sprechen, sich wiederholen, ausschweifen oder emotional kommunizieren.

Wenn man erkannt hat, welchem Typ sein Gegenüber entspricht, sollte man im Zuge einer guten Kundenorientierung das passende Sprachmuster auswählen.

So ist es beispielsweise beim „roten“ Kunden hilfreich, von einer über „100-jährigen Erfolgsgeschichte in dynamischen Märkten“ zu berichten, während man beim „grünen“ Kunden lieber von einem Unternehmen mit 100 Jahren Tradition sprechen sollte. Sind Sie mit einem gelben Kunden in Verhandlungen, so stellen Sie dagegen eher die Kreativität und den Spaß in den Vordergrund: „Seit über 100 Jahren finden wir immer wieder aufs Neue kreative Lösungen“ wäre hier ein guter Ansatz. Der „blaue“ Kunde braucht für seine Kaufentscheidung konkrete Zahlen und Daten.

Schlüsselbegriffe in Sprachmustern

Gute Vertriebsmitarbeiter bauen in ihre Sprachmuster außerdem bestimmte Schlüsselbegriffe ein, von denen sich Kunden sofort angesprochen fühlen: „Rote“ Kunden wollen Begriffe wie „Wachstum“, „Chancen“, „Erfolg“, „Effizienz“ hören, während ein „gelber“ Kunde immer stark auf Emotionen reagiert. Ein Beispiel: „Lassen Sie sich von unseren außergewöhnlichen Kompositionen begeistern.“ Für einen „blauen“ Gesprächspartner würde ein solcher Satz zu Irritationen führen, denn für ihn zählen Klarheit und Vernunft. Er ist auf rationale Argumente angewiesen, die der Vertriebsmitarbeiter mit Zahlen und Fakten untermauern kann. Einen „grünen“ Kunden werden Sie nur schwer für „innovative“ Lösungen begeistern können. Erläutern Sie ihm besser, welche Sicherheitskontrollen das Produkt durchlaufen hat und dass Ihr Unternehmen nach höchsten Sicherheitsstandards zertifiziert ist.

Höhere Achtsamkeit für den Kunden

All diese Sprachmuster haben eines gemeinsam: Es geht darum, eine höhere Achtsamkeit für den Kunden und dessen individuellen Bedürfnisse zu haben. Denn nur, wenn ein Vertriebsmitarbeiter seinem Gegenüber gut zuhört, kann er die Sprachmuster seines Kunden spiegeln und sich damit noch besser auf ihn einstellen. Dann gelingt es in Zukunft nicht nur Spitzenvertrieblern, komplizierte Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen und die richtigen Bilder im Kopf ihrer Kunden hervorzurufen.

12. Oktober 2018