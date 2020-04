Liquidität Liquidität: Was Unternehmen jetzt tun müssen

Anzeige

Damit Unternehmen in Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie Liquidität aufbauen und handlungsfähig bleiben, müssen sie Sofortmaßnahmen treffen. Wir zeigen, worauf es jetzt ankommt.

Michael Ernst

CEO der Ernst & Kollegen Wirtschaftskanzlei GmbH in Schwetzingen

Cash-Flow-Analyse und Liquiditätsgenerierung

Liquidität ist für Unternehmen so wichtig, wie für den Menschen die Luft zum Atmen. Durch die massiven Umsatzeinbrüche fehlt genau dieses wirtschaftliche Schmiermittel an allen Ecken und Enden. Was kann nun getan werden, um diese Extremsituation zu entschärfen und sich in Richtung Finanzstabilität zu entwickeln?

Liquidität ist für Unternehmen so wichtig, wie für den Menschen die Luft zum Atmen. Durch die massiven Umsatzeinbrüche fehlt genau dieses wirtschaftliche Schmiermittel an allen Ecken und Enden. Was kann nun getan werden, um diese Extremsituation zu entschärfen und sich in Richtung Finanzstabilität zu entwickeln?

Mit dem Steuerberater des Vertrauens muss unverzüglich eine Analyse des Cash-Flows stattfinden. Welche Bereiche bringen noch einen Umsatz und in welcher Höhe? Wo sind die größten Kostenverursacher und wie schnell können Maßnahmen gesetzt werden, um die Kosten einzudämmen? Auch muss analysiert werden, ob anstehende Investitionen zeitlich nach hinten verlegt werden können.

Darüber hinaus ist es ratsam, einen Experten für Vertragsrecht zu konsultieren, da der Corona-Virus für eine völlige Veränderung der juristischen Grundlagen gesorgt hat. Erste Auskünfte zum juristischen Thema finden Sie hier.

Krisenplan erstellen und kommunizieren

Auf Basis der Cash-Flow-Analyse muss ein Krisenplan erstellt werden. In diesem muss festgehalten werden, welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt gesetzt wird und was das damit verbundene Ziel ist. An diesem Punkt geht es um die schnelle Umsetzung kostensparender und gleichzeitig umsatzsteigernder Maßnahmen – sofern dies überhaupt möglich ist – mit den vorhandenen Strukturen.

Nachdem die Mitarbeiter des Unternehmens wohl das wichtigste Asset überhaupt darstellen, ist es notwendig, diesen Krisenplan auch der Belegschaft mitzuteilen. In der Krise ist Transparenz und Vertrauen notwendig, um gemeinsam erfolgreich durch diese Zeit zu kommen. Wenn Sie als Unternehmer sinnvoll darstellen können, wie wichtig diese Maßnahmen sind und wie wichtig die Rolle der Mitarbeiter bei der Zielerreichung ist, werden Sie diese Zeit gemeinsam durchstehen.

Darüber hinaus sollten Sie die Möglichkeit der Kurzarbeit in Betracht ziehen. Dies hilft ebenfalls dabei, laufende Mitarbeiterkosten massiv zu reduzieren, ohne auch nur einen Menschen in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Auch diese Maßnahme sollte den Mitarbeitern erklärt werden. Stellen Sie Artikel, wie diesen hier zur Verfügung, der die Menschen informiert.

Liquiditätsgenerierung durch Stundung

Wenn alles getan wurde, um die internen Strukturen und Kosten zu optimieren, kann dazu übergegangen werden, sich über die Möglichkeit von Stundungen zu informieren. In der derzeitigen Lage brauchen natürlich auch andere Unternehmen Liquidität, was höchstwahrscheinlich dazu führen wird, dass Ihrem Stundungsgesuch nicht stattgegeben wird. Anders sieht es jedoch mit Bankzahlungen und Zahlungen an das Finanzamt aus. Diese Institutionen wurden von der Deutschen Regierung dazu angehalten, Stundungsansuchen nachzukommen. Je länger die Krise dauert, desto härter wird das Drängen der politischen Entscheidungsspitze sein, diesen Gesuchen nachzukommen. Verlassen sollte man sich darauf jedoch nicht, sondern sofort Initiative ergreifen.

Förderungen beantragen ist keine Schande

Finanzstabilität kann in dieser Wirtschaftskrise in den allermeisten Fällen nur über staatliche Förderungen erreicht werden. Die Deutsche Regierung hat für diesen herrschenden Ausnahmefall bereits erste finanzielle Hilfspakete und Stabilisierungsfonds geschnürt. Die nun existierenden Maßnahmen werden wohl nicht die letzten sein, um der Deutschen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Dennoch sollten Sie als Unternehmer schnell handeln und sich mit den Möglichkeiten der staatlichen Förderungen auseinander setzen. Die Konditionen und Voraussetzungen von diesen Hilfsmaßnahmen ändern sich oftmals im Stundentakt. Hier erhalten Sie alle aktuellen und relevanten Themen im Bereich der staatlichen Förderungen. Jeder Euro, der hier lukriert werden kann, hilft dabei, das Unternehmen auf Kurs zu halten. Nutzen Sie diese Möglichkeiten!

Kredite als Überbrückung

Liquidität kann auch über Kredite sichergestellt werden. Da es jedoch bereits jetzt zu Kreditengpässen kommt, hat das Bundesfinanzministerium das KfW-Sonderprogramm gestartet. Der Zinssatz für einen KfW Kredit liegt zwischen 1% und 1,46% p.a. und soll durch eine extreme Verschlankung des Antragsprozesses schneller bewilligt und ausgezahlt werden als bisher. Damit soll frisches Geld in die Wirtschaft gelangen und Unternehmen zahlungsfähig bleiben. Weitergehende Informationen finden Sie hier. Kredite, egal in welcher Form, bieten natürlich nur kurzfristige Hilfe, da das Geld für die Rückzahlung natürlich erwirtschaftet werden muss.

Kooperationen und Kreativität

All diese Hinweise sind als Sofortmaßnahmen zu verstehen, die für mehr Finanzstabilität und Liquidität sorgen sollen. Mittelfristig bietet die Krise jedoch auch Chancen, bestehende Strukturen und ihre Werthaltigkeit zu untersuchen. Welche Unternehmensbereiche können in Zukunft ausgebaut werden, welche können vernachlässigt werden? Ist es vielleicht sinnvoll, völlig neue Strukturen zu erschaffen oder neue Marktfelder zu erschließen?

In solch einer Extremsituation ist es auch sinnvoll, mit anderen Unternehmen, egal aus welcher Branche, in Kommunikation zu treten. Aufgrund der angespannten Lage und dem finanziellen Druck, ergeben sich oftmals Projekte, welche vorher nicht einmal in Ansätzen vorstellbar waren.

Fazit von Michael Ernst

Liquidität ist derzeit das Maß aller unternehmerischen Dinge. In Krisenzeiten, in denen Umsätze innerhalb weniger Tage völlig ausbleiben und auf unbestimmte Zeit auch nicht wieder auftauchen, ist es wichtig, kühlen Kopf zu bewahren und alles in der eigenen Macht Stehende zu tun, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Dazu müssen vielleicht tatsächlich harte Entscheidungen getroffen werden, jedoch darf nie der Blick für das Große und Ganze verloren werden.

Es werden diejenigen Unternehmen erfolgreich aus dieser Krise hervorgehen, die harte Einschnitte vorgenommen und die richtigen Lehren aus diesen Erkenntnissen gezogen haben. Ich wünsche Ihnen dabei alles erdenklich Gute und viel Erfolg!

Kontakt:

Ernst & Kollegen Wirtschaftskanzlei GmbH

Carl-Benz-Str. 5

68723 Schwetzingen

Tel. +49 6202 9548438

www.ernst-kollegen-wirtschaftskanzlei.de