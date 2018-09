Wege aus der Leistungsfalle

Anzeige

Im Kampf gegen die Zivilisationskrankheit Burnout, braucht es laut Gestalttherapeut Leonhard Fromm Zeit und Arbeit. Für dauerhaften Erfolg sind vor allem Achtsamkeit und Resilienz wichtig.

Hendrik Stüwe

Freier Journalist und Fotograf aus Göppingen

Präzise Angaben zur Häufigkeit von Burnout in Deutschland sind aufgrund fehlender einheitlicher Diagnosekriterien noch nicht möglich. Die Burnout-Studie der TU Dresden stellt jedoch klar, dass Burnout weder ein Randphänomen des Berufsalltags, noch auf Sozialberufe begrenzt ist. Das bestätigen nahezu jeder Hausarzt und der Blick in das persönliche Umfeld.

„Burnout haben der Busfahrer, der Ingenieur und der Technikvorstand“, sagt Leonhard Fromm. Der Gestalttherapeut, der mit vielen von ihnen im Einzelnen arbeitet, sieht keine Schwerpunkte in Branchen oder auf Hierarchiestufen. „Es sind der Hang zur Perfektion, ihre Begeisterungsfähigkeit oder ihr Pflichtbewusstsein, die die Leute aus dem Lot bringen“, sagt der 55-Jährige, der mit einem Partner das Institut der-lebensberater.net betreibt.

Das Fatale für den Schorndorfer: All diese qualifizierten und leistungsbereiten Menschen haben Muster aus der Vergangenheit verinnerlicht, die sie wie im Autopilot in die Selbstzerstörung treiben. Diese Muster identifiziert der Gestalttherapeut mit seinen Klienten und macht sie ihnen bewusst, damit sie nicht mehr länger aus ihrem Schatten heraus gegen sich selbst arbeiten, sondern im Licht spüren, was ihnen guttut und wann es genug ist.

„Beim einen hat sich das Sitzenbleiben in der fünften Klasse mit all seinen Begleitdemütigungen so in das Unterbewusstsein eingebrannt, sodass nur noch Leistung und Erfolg zählen“, gibt Fromm ein Beispiel. Andere sind in einer Scheidungsfamilie mit behinderten Geschwistern oder kranken Müttern aufgewachsen, wo sie eigene Interessen und Gefühle geradezu abschalten mussten, um im Familiensystem unbeachtet zu überleben.

Im Erwachsenenalter ist das Muster, das damals dienlich war, so zur zweiten Natur geworden, dass der Betroffene es automatisch so weiterführt. „Weil Gefühle in einer solchen Kindheit oft mit Trauer verbunden waren, blenden diese Menschen ihre Gefühle dauerhaft eher ganz aus“, sagt der Lebensberater. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich Naturwissenschaften und technischen Berufen zuwenden, steige dadurch.

Der Therapeut kennt Fälle, in denen Männer sogar erst nach einem Suizidversuch offen für seine professionelle Hilfe waren. Denn das Selbstbild vom Mann, gerade wenn er Führungskraft ist, sei immer noch dermaßen antiquiert, dass er keine Schwächen haben darf, geschweige denn zeigen oder sich gar helfen lassen. „Das führt viele erst in diese Verzweiflung. Und auf dem Weg dorthin richten sie oft großen Schaden an – an sich, ihren Familien und ihrer Umwelt.“

Die existenzielle Krise, so der Gestalttherapeut, ist oft die Voraussetzung für die tiefe persönliche Auseinandersetzung mit sich selbst. Das könne in einer Gruppe geschehen oder im Einzelnen. Entscheidend ist, dass der Raum dieser Offenbarung geschützt ist, der Klient freiwillig kommt, die Unterstützung professionell erfolgt und ähnlich wie bei einer Zwiebel die Schichten nacheinander und behutsam abgetragen werden.

„Veränderung braucht die Faktoren: Achtsamkeit – also spüren, hinsehen und hinhören, was ist. Selbstliebe, also sich selbst lieben und diese Grundannahme nicht von den Launen und Aussagen anderer abhängig machen. Und schließlich Zeit. Sehr viel Zeit“, sagt Fromm. Denn Muster, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen hätten, ließen sich nur durch viele Wiederholungen neuer Modelle decodieren. Der Therapeut vergleicht es mit einem PC, dessen alte Programme gelöscht und neue peu à peu aufgespielt werden. Das sei zugleich die gute Nachricht: Wir haben zu jedem Verhalten immer mindestens eine Alternative.

Dass Veränderung dennoch meist nur in Krisen gelingt, liege daran, dass die Einsichten, die man hier über sich gewinnt und wie man es bisher gemacht hat, meist sehr schmerzhaft sind und tiefe Trauer und Wut auslösen. Doch beides gehört zur Veränderung, auch wenn Männer generell und Ingenieure ohnehin sich meist damit sehr schwer täten. Sie sind tendenziell Vermeider, so Fromm, sobald es um sie selbst geht. „Würden sie sich selbst nur halb so viel warten wie ihre Autos, viele Depressionen, Burnouts und Gewaltexzesse würden vermieden“, sagt der Schorndorfer Gestalttherapeut.

Der Therapieansatz: Aus der Erwachsenenperspektive können sich Betroffene vergegenwärtigen, dass sie Sieger sind, weil sie alle Situationen der Demütigung, Ohnmacht und Verzweiflung aus der Kindheit überlebt haben. Im geschützten Raum können die Opfer von damals mit ihren Tätern, oft Vater, Mutter oder Lehrer, abrechnen und prüfen, in wieweit früher antrainierte Muster noch hilfreich sind, ihr heutiges Leben mit Familie, Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern zu gestalten.

„In der Gestalttherapie und in unserem Institut geht es explizit darum, die eigene Handlungsklaviatur zu erweitern“, sagt Fromm. Denn mit US-Amerikanern verhandle man auf internationalem Parkett auch anders als mit Asiaten. Und mit Betriebswirten spreche man idealerweise anders als mit Ingenieuren. So gehe es etwa darum, nicht – wie antrainiert – auf Angriff immer mit Rückzug zu reagieren. Oder auf Unsicherheit mit Angriff. Oder die Scham wegzulachen.

Fromm gibt ein Beispiel: Ein Geschäftsführer, der stets seine Gefühle und Körpersignale ausblendete und dadurch lange Zeit sehr belastbar war, fand mit professioneller Unterstützung heraus, dass er als Zweijähriger vernachlässigt worden war und deshalb seine Bedürfnisse „abschaltete“, um den Schmerz des Übersehenwerdens nicht mehr spüren zu müssen. Seither ist der Mann authentisch, empathisch und sein Team deutlich effizienter.

Tatsächlich, so der Coach, helfen uns unser Körper und unser Unterbewusstsein, kritische Situationen zu überleben. Weil aber diese Muster im Reptilien-Gehirn, das nur Flucht und Angriff kennt, nur für Krisensituationen ausgebildet wurden, seien sie eben auf Dauer hinderlich bis zerstörerisch, wenn sie nicht im Gehirnsystem der drei limbischen Ebenen variiert werden. In Form von Erziehung würden sie auch noch unreflektiert weitergegeben.

So war für die Kriegsgenerationen vor allem satt werden ein zentrales Motiv. Oder für die Vertriebenen nach 1945, sich schnell in der neuen Umgebung anzupassen. Für deren Sohn oder Enkel mag es aber in der Entwicklungsabteilung eines Automobilzulieferers günstiger sein, sich erst zu orientieren und dauerhaft unbequeme Fragen zu stellen.

Fromm, der ursprünglich Theologie studiert und 13 Jahre als Wirtschaftsredakteur gearbeitet hat, gibt ein Beispiel: Mächtig fühle sich der Angestellte, der gelernt und trainiert hat, auch einmal Nein zu sagen. Sich überhaupt vor einer Entscheidung bewusst zu werden, was man wirklich will und dabei das Warum zu klären, erfordere Mut, kläre, schenke Freiheit und verleihe damit Macht. Dafür brauche es sehr viele Übungen und Experimente in kleinen Schritten, die z.B. heißen: Heute achte ich darauf, in welcher Kommunikation eine Forderung an mich gestellt wird. Oder: Bei jeder Entscheidung, vor die ich heute gestellt werde, erbitte ich mir bis morgen Bedenkzeit.

Denn Menschen, die etwa mit Appellen domestiziert wurden, reagierten gerne aufs Wort. „Durch solche Wahrnehmungsübungen, die Zeit brauchen, werden uns Sachverhalte bewusst“, sagt Fromm. Wir müssten also entschleunigen statt aktionistisch zu werden. Denn wenn die Richtung falsch ist, sei ein höheres Tempo sinnlos. Und je mehr uns bewusst ist, desto souveräner könnten wir reagieren. Deshalb, so der Therapeut, sind reflektierte Führungskräfte empathischer, gesünder, beliebter, produktiver und vieles mehr.

13. September 2018