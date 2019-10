Anzeige

Medizintechnik Der Vormarsch von Elektroautos bedeutet für viele Werkzeugmaschinenbauer Wertschöpfungsverluste. Denn bei der Herstellung eines E-Antriebs fallen einige Komponenten, die für Verbrenner produziert werden müssen, weg. Für Hersteller lohnt es sich daher, neue Märkte zu erschließen. Einer davon könnte diesein. ❧ Kyra Kutter

Die Automobilindustrie ist der wichtigste Abnehmer der Werkzeugmaschinenhersteller in Deutschland. Fast die Hälfte aller Werkzeugmaschinen wird demnach an die Automobilindustrie geliefert, so eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2017. Dass der E-Antrieb den Verbrennungsmotor Schritt für Schritt ablöst, ist für Werkzeugmaschinenhersteller eine Hiobsbotschaft. Denn dies würde bis zum Jahr 2050 einen Wertschöpfungsverlust von 20 % bedeuten, so das Ergebnis einer Studie der Managementberatung Porsche Consulting 2018. Bei der Produktion von E-Autos werden etwa 50 % der spanenden Fertigungsverfahren wie Drehen und Fräsen entfallen. Werden zur Herstellung eines Verbrennungsmotors 1400 Teile benötigt, sind es beim Elektroauto nur noch 220. Im Umkehrschluss bedeutet dies, es werden weniger und vor allem auch andere Maschinen in den Produktionshallen stehen. Daher lohnt es sich für Unternehmen neue Märkte zu erschließen und den Blick verstärkt in Richtung Medizintechnik zu werfen.

„Auch wenn ein Ausbau der Medizinsparte die Verluste im Automobilbereich nicht ausgleichen kann, lohnt sich ein Blick in die Richtung. Der Markt kann eine Stütze sein und bietet die Möglichkeit sich breiter aufzustellen“, sagt Niklas Kuczaty, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik im VDMA. Daher bietet es sich auch für Unternehmen, die die Brache noch nicht beliefern, an sich zu fragen, mit welchen bereits vorhandenen Produkten auch Absatz in der Medizintechnik generiert werden kann. Denn in dieser Branche gibt es oft – zumindest im Metallbereich – kleine Losgrößen und auch die Teile sind klein. „Zur Herstellung kleiner Medizinteile, werden auch kleinere Dreh- und Fräsmaschinen benötigt. Insofern muss jedes Unternehmen für sich beurteilen, ob die eigenen Produkte überhaupt für die Medizintechnik geeignet sind. Ein Maschinenbauer, der riesige Portalfräsmaschinen herstellt, wird diese nicht in die Medizintechnik liefern können, da sie dort schlicht und einfach nicht gebraucht werden“, sagt Kuczaty.

Medtech-Branche ist ein Wachstumsmarkt

Die Medizintechnik-Branche rückte 2009 im Zuge der Wirtschaftskrise stärker in den Fokus der Hersteller. So auch beim Werkzeugmaschinenhersteller Grob-Werke. Das Familienunternehmen trat vor zehn Jahren in den Markt ein, mit dem Ziel sich „von der Automobilindustrie unabhängiger zu machen“, sagt Alexander Attenberger, Bereichsleiter Vertrieb Universalmaschinen. Schon seit Anfang des Jahres berichtet der VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) von Auftragsrückgängen in der Werkzeugmaschinenindustrie. Im 2. Quartal sank der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 %. Die Bestellungen aus dem Inland gingen um 28 %, die aus dem Ausland um 18 % zurück. Grund hierfür ist, dass sich das Investitionsklima vor allem in der Automobilindustrie eingetrübt hat. Auch der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Brexit verbessern die Lage nicht. „Um einen Teil der Rückgänge im Automotive-Bereich zu kompensieren, planen wir, unser Produktprogramm im Bereich der Universalmaschinen, Maschinen für die Medizintechnik gehören, weiter auszubauen. Die Erfolge nach unserem Markteintritt vor zehn Jahren bestärken uns in diesem Vorhaben“, sagt Attenberger.

Aufgrund der weltweit ansteigenden und alternden Bevölkerung wächst der Medizintechnik-Markt stetig. Hinzu kommt, dass viele Menschen mehr Geld haben und auch mehr Geld für ihre Gesundheit ausgeben. „Dies führt automatisch zu einer steigenden Nachfrage an Medizinprodukten sowie an Maschinen, die zur Herstellung dieser Produkte benötigt werden“, sagt Kuczaty. 2018 hat die deutsche Medtech-Branche erstmals die Umsatzmarke von 30 Mrd. Euro geknackt, wie Spectaris, deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien, im Juni 2019 berichtete.

Steigenden Umsatz für seine Aktivitäten in der Medizintechnik-Branche erwartet auch Chiron, Spezialist für CNC-gesteuerte, vertikale Fräs- und Drehbearbeitungszentren sowie Turnkey-Fertigungslösungen. Das Unternehmen ist bereits seit 80 Jahren im Medtech-Bereich tätig. „Die Medizintechnik hat traditionell schon seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert in unserem Unternehmen. Auch wenn der potenzielle Absatzmarkt im Vergleich zu Automotive deutlich kleiner ist, wird die Medizintechnik immer wichtiger für uns, da sie ein stetig wachsender Markt ist“, sagt Bernd Hilgarth, Geschäftsführer Vertrieb bei Chiron. In Zuge dessen plant der Hersteller seine Vertriebsstrukturen gezielter auf den Medtech-Markt auszurichten. Hierfür werden unter anderem Mitarbeiter im Außendienst sich zukünftig stärker auf die Akquisition von Kunden der Branche konzentrieren. In den nächsten drei bis fünf Jahren sind zudem weitere Entwicklungen von Produkten für die Medizintechnik geplant.

Eintritt in den Markt braucht Zeit

Wenn man komplett neu in die Medizintechnik startet, muss man sich der verschiedenen Barrieren, die dieser Eintritt mit sich bringt, bewusst sein. „In diesem Markt grundsätzlich Fuß zu fassen geschieht nicht von heute auf morgen, denn die Medizintechnik durchläuft Validierungsprozesse. Haben Unternehmen ein Produkt auf einer Maschine validieren lassen, so wechseln sie in der Regel nicht den Werkzeugmaschinenhersteller“, benennt Hilgarth eine der Herausforderungen. „Der Eintritt in den Medtech-Markt ist immer mit Investitionen verbunden. Unternehmen müssen sich auch vor Augen führen, dass es mehrere Jahre dauern kann, bis diese dann auch Früchte tragen“, fügt Kuczaty hinzu. Unternehmen aus der Medizintechnik prüfen die Vorteile, die Maschinen für ihre Produkte haben, intensiver als die aus anderen Branchen. Eine Maschine in der Automobilproduktion ist schneller ersetzt, als eine in der Medizintechnik. „In der Medizintechnik müssen für diesen Schritt die Vorteile sehr groß sein. Denn es entstehen enorm hohe Kosten, wenn der Prozess erneut zertifiziert werden muss“, sagt Kuczaty. Zwar müssen die Maschinen selbst, mit denen Medizinprodukte hergestellt werden, nicht gemäß der EN ISO 13485:2016 zertifiziert werden, dennoch ist es wichtig, dass auch das Maschinenbauunternehmen sich mit Normen und Anforderungen auskennt. Hierzu hat der VDMA ein Positionspapier herausgegeben, in dem der Frage nachgegangen wird, inwiefern das Qualitätsmanagementsystem (QMS) der 13485:2016 auf den Maschinen- und Anlagenbau anwendbar ist.

Verordnung über Medizinprodukte Im Zuge des Eintritts in den Markt, müssen sich Werkzeugmaschinenbauer auch mit den Qualitätsanforderungen an Medizinprodukte auseinandersetzen, die in der neuen Medical Device Regulation (MDR) noch verschärft werden. Die europaweit gültige umfangreiche Medizinprodukteverordnung, die 2017 beschlossen wurde und für die die Übergangsfrist im Mai 2020 endet, ordnet Medizinprodukte verschiedenen Risikoklassen zu und sieht unter anderem Maßnahmen zum Risikomanagement, der Qualitätssicherung sowie technischen Dokumentation vor und regelt den Marktzugang für Medizinprodukte neu. Für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten gelten dann viele erweiterte oder neue Vorgaben zu Medizinprodukten, die die Patientensicherheit steigern sollen. Rückverfolgbarkeit der Produkte ist dabei eine Pflicht, die ein Medizinproduktehersteller weiterhin erfüllen muss – was aber auch die verschiedenen Ebenen der Zulieferkette betrifft.

1. Oktober 2019