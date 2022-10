Mit integriertem ERP das Energiemanagement zur automobilen Chefsache machen

Um gesetzliche Anforderungen umzusetzen und sich als nachhaltig zu positionieren, setzen Automobilhersteller und große Zulieferer ihre kleinen und mittelständischen Partner zunehmend unter Druck: Sie sollen ihre CO2-Bilanz offenlegen und aufzeigen, wie sie ihre Emissionen reduzieren. Ein in das ERP-System integriertes Energiemanagement sichert die Position in der Lieferkette.

» Pascal Benoit, Geschäftsführer bei Enit, Teil der Proalpha Gruppe

Die steigenden Energiekosten als Folge des Ukraine-Krieges verdeutlichen die Notwendigkeit eines durchgängigen Energiemanagements. Automobilzulieferer sind aus Kostengründen und wegen ihrer Marktposition gefordert, ihren Energieverbrauch zu messen und zu reduzieren: Der aktuelle Global Risk Report des World Economic Forum weist mangelhafte Maßnahmen zum Klimaschutz als größtes globales Risiko für die nächsten zehn Jahre aus. Die EU reagierte mit einem verbindlichen Emissionsreduktionsziel für 2030, dem sogenannten „Green Deal“, aus dem sich auch Verpflichtungen für die Automobilindustrie ergeben. Manche Hersteller haben sich Klimaziele bis zur vollständigen Neutralität gesetzt. Damit stärken sie ihr Image und zeigen ökologische Verantwortung. Gehen Zulieferer diesen Weg proaktiv mit, heben sie sich vom Wettbewerb ab. Da die Wertschöpfung der OEMs bei gerade einmal 30 Prozent liegt, sind sie darauf angewiesen, dass auch ihre Partner anstreben, klimaneutral zu produzieren.

Carbon Footprint: Unternehmens- und Produktbilanzierung

Um beauftragt zu werden, müssen Zulieferer umfangreiche Fragebögen zum Energiemanagement ausfüllen. Mitunter werden Unternehmen, die noch kein CO2-Tracking betreiben, von vornherein ausgeschlossen. Dabei unterscheidet man bei der systematischen Bilanzierung von Treibhausgasemissionen („Carbon Footprint“) zwischen der Unternehmens- und der Produktbilanzierung (siehe Kasten).

Der Corporate Carbon Footprint (CCF) gibt Emissionen an, die in der Wertschöpfungskette des Zulieferers ausgestoßen werden.

Der Product Carbon Footprint (PCF) bezieht sich auf den Lebenszyklus eines Produktes und dessen Wertschöpfungskette. Diese Emissionen vollständig zu erfassen, stellt die Zulieferindustrie vor enorme Herausforderungen, denn sie umfassen:

Herstellung, Gewinnung und Transport von Rohstoffen und Vorprodukten,

die gesamte Produktion

sowie Distribution, Nutzung und Entsorgung des Produkts.

Als Maßstab für den PCF dient die sogenannte funktionelle Einheit. Sie bezieht sich auf den Produktnutzen und stellt sicher, dass nur Produktionssysteme mit einem identischen Nutzen miteinander verglichen werden. Darüber hinaus spielt die Definition der Produktlebensphase sowie der Systemgrenzen eine Rolle.

Bilanzierungsdaten aus dem ERP-System

Sowohl die Unternehmens- als auch die Produktbilanzierung ist mit einem erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. So hat beispielsweise Proalpha als Partner der mittelständischen Fertigungsindustrie sein Portfolio an ERP-Lösungen so ausgelegt, dass Unternehmen den Anforderungen der Nachhaltigkeitsregulierung sowie des Marktes damit entsprechen können.

Ob Finanzen, Vertrieb, Einkauf, Produktion oder Services – ein professionelles Nachhaltigkeitsmanagement hilft dabei, den unternehmensweiten Energiebedarf und CO2-Fußabdruck zu erfassen, zu steuern und zu dokumentieren.

Durch die Integration von Energiemanagementlösungen – im Fall von Proalpha durch das Energiemanagementunternehmen Enit – dient das ERP-System als Data Hub für das Monitoring und die Steuerung sämtlicher Energieflüsse und stellt Verbräuche sowie Emissionen transparent dar. Als Single Source of Truth schafft ein ERP-System, das um Energiemanagement- und CO2-Tracking-Komponenten erweitert ist, die Voraussetzungen für Zulieferer, sich auf den Weg zur Klimaneutralität zu machen. Es enthält, sofern diese erfasst wurden, alle Daten für den CCF und PCF und ermöglicht darüber hinaus, Reduktionsstrategien zu erarbeiten, entsprechende Maßnahmen umzusetzen und die Emissionsentwicklung zu überwachen.

Nachholbedarf bei Reduktionszielen

Eine repräsentative Enit-Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab bereits, dass mehr als 70 Prozent von 110 Zulieferern sich für die nächsten fünf bis zehn Jahre kein Ziel zur Reduktion des CO2-Abdrucks gesetzt haben. Im Sinne der eigenen Zukunftsfähigkeit ist die Branche dringend gefordert, ihre Ambitionen höher zu stecken. In absehbarer Zeit werden sich die CO2-Bilanz und die daraus abgeleiteten Maßnahmen vom zum Hygienefaktor entwickeln. Kurzfristige Einsparziele markieren lediglich Etappen bis ein Unternehmen nachweisen kann, dass es keine Schadstoffe mehr emittiert. Der Klimaschutzplan der Bundesregierung strebt Treibhausgasneutralität für 2050 an.

Energie und Emissionen müssen zu einer betriebswirtschaftlichen Größe in den Geschäftsprozessen werden. Die Relevanz wird steigen, denn um eine lebenswerte Umgebung für nachfolgende Generationen zu sichern, muss die Dekarbonisierung der Industrie beschleunigt werden.

Automobilzulieferer sollten rechtzeitig damit beginnen, Erfahrungen mit einer ERP-gekoppelten Energiemanagementlösung zu sammeln, damit sie bei der nächsten Ausschreibung ein Häkchen an den entsprechenden Stellen im Fragebogen setzen können.