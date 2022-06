10 Jahre Spitzencluster it‘s OWL

2012 hat it’s OWL den Spitzencluster-Wettbewerb der Bundesregierung gewonnen. Mittlerweile hat sich das Technologie-Netzwerk mit über 220 Unternehmen und Forschungseinrichtungen als Wegbereiter für die Industrie von morgen etabliert. In rund 90 Projekten mit einem Gesamtvolumen von 220 Mio. Euro wurden neue Technologien und Anwendungen entwickelt – und für kleine und mittlere Unternehmen verfügbar gemacht. Auf der Jubiläumsveranstaltung im Juni 2022 in der Fachhochschule Bielefeld zogen die Verantwortlichen mit 240 Gästen eine positive Bilanz und stellten die Weichen für die Zukunft. Schwerpunktthemen sind Nachhaltigkeit, Resilienz und Fachkräftesicherung.

90 Projekte erfolgreich umgesetzt

Seit 2012 hat der Spitzencluster it‘s OWL rund 90 Projekte umgesetzt, in denen konkrete Lösungen für die Industrie von morgen entwickelt wurden und werden. Dabei geht es um Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen in der Fertigung, intelligente Produktentwicklung, neue Geschäftsmodelle und die Arbeitswelt der Zukunft. In über 350 Transferprojekten konnten kleine und mittlere Unternehmen das Wissen nutzen, um konkrete Herausforderungen zu lösen und erste Schritte auf dem Weg zu Industrie 4.0 zu gehen.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Wirtschafts- und Digitalminister des Landes Nordrhein-Westfalen, sagt: „Das Spitzencluster it’s OWL ist ein Vorreiter für die industrielle Transformation in Nordrhein-Westfalen. Das Land begleitet it‘s OWL von Anfang an und fördert seit 2018 das Clustermanagement und verschiedene Projekte mit rund 53 Millionen Euro.“

Von der Idee zum Leuchtturm für Standort

Die Idee für it‘s OWL ist 2011 aus der Regionalentwicklung bei der OstWestfalenLippe GmbH entstanden. Die Gesellschaft hatte unter der Federführung von Karl-Heinz Stiller, damaliger Aufsichtsratsvorsitzender der Wincor Nixdorf AG, eine Innovationsoffensive umgesetzt, um die Infrastruktur für den Mittelstand und die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft zu stärken. Was folgt war eine einzigartige Erfolgsgeschichte. „Der Spitzencluster hat sich als Motor für die Regionalentwicklung in OWL etabliert und viele neue Projekte und Initiativen ermöglicht. Gleichzeitig hat it‘s OWL eine enorme Sichtbarkeit entfaltet und wesentlich dazu beigetragen, die Bekanntheit der Region und das Image als Hightech-Standort mit attraktiven Arbeitsplätzen in Wirtschaft und Wissenschaft zu verbessern“, erläutert Herbert Weber, Geschäftsführer it‘s OWL und OstWestfalenLippe GmbH. So hat it‘s OWL zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, wie beispielsweise den Industriepreis auf der Hannover Messe.

Motor für Innovationen und neue Märkte

Der Spitzencluster leistet wichtige Beiträge, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. „Die Unternehmen nutzen die Ergebnisse aus den Projekten für neue Produkte und Services, aber auch für die Verbesserung ihrer Prozesse. Mit unserer Innovationsplattform machen wir Technologien, Anwendungen und Erfahrungen aus den Projekten für andere Unternehmen verfügbar. Und in unseren Transferprojekten können kleine und mittlere Unternehmen die Ergebnisse mit Förderung des Landes übertragen“, fasst Prof. Dr. Roman Dumitrescu, Geschäftsführer it‘s OWL Clustermanagement und Vorstand Heinz Nixdorf Institut zusammen. Bei Beckhoff, Automatisierungsspezialist aus Verl, konnten die Projektergebnisse für neue Produkte genutzt werden.

Modellregion für nachhaltige Wertschöpfung

Das Technologie-Netzwerk ist gut für die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt. „Wir haben in den vergangenen Jahren kurze Wege, einen vertrauensvollen Umgang, praxiserprobte Formate und ein professionelles Management aufgebaut. Unsere Kompetenzen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Industrie die nachhaltige Transformation erfolgreich bewältigt. Wir wollen OWL zur Modellregion für nachhaltige Wertschöpfung weiter entwickeln“, sagt it‘s OWL Geschäftsführer Günter Korder. (bt)