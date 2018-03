100 Jahre ZVEI

Anzeige

Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, kurz ZVEI, feiert 2018 sein 100-jähriges Bestehen.

Vor der ZVEI-Gründung am 05.03.1918 gab es zwei getrennte Verbände für die Branchen Elektrotechnik und Elektronik, was sich aber durch die gemeinsame Interessensvertretung änderte. ZVEI-Präsident Ziesmer beschreibt die Arbeit des Verbands folgendermaßen: „Innovation und technischer Fortschritt standen jedoch immer im Zentrum seiner Arbeit. Zusätzlich setzte sich der Verband schon früh für Zusammenarbeit, Freihandel und Demokratie ein – in Deutschland und in Europa. Dafür steht er auch heute.“ Beim Vergleich von Vergangenheit und Gegenwart ist die Kernarbeit des Verbandes aber das Einzige, was über die 100 Jahre gleich geblieben ist. Die Mitgliederzahl ist von 100 zu Beginn auf 1 600 angestiegen und der ZVEI-Verband möchte sich auch in Zukunft mit stets aktuellen Themen, wie zum Beispiel Digitalisierung der Industrie, beschäftigen.

13. März 2018