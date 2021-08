14. Schmalkalder Werkzeugtagung in Präsenz am 10./11. November 2021

Ein spannendes Programm für die 14. Schmalkalder Werkzeugtagung am 10. und 11. November 2021 mit dem Motto „Werkzeugtechnik der Zukunft: Smart – Digital – Zukunftsweisend“ kündigten die Veranstalter GFE – Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkalden e. V., Hochschule Schmalkalden und VDMA Präzisionswerkzeuge anlässlich der digitalen Pressekonferenz in Frankfurt am Main an.

Hochkarätige Vortragende präsentieren eine Reihe von Highlights

„Wir konnten viele hochkarätige Vortragende gewinnen, die eine Reihe von Highlights präsentieren werden, die in den vergangenen drei Jahren entwickelt und erforscht, getüftelt und in der Praxis erprobt wurden“, freute sich Dr.-Ing. Florian Welzel, Geschäftsführer der GFE.

Der Vorsitzende des VDMA Präzisionswerkzeuge Stefan Zecha berichtete über die wirtschaftliche Situation der Branche: „Auftragseingang und Umsatz entwickelten sich bei Zerspanwerkzeugen und Spannzeugen im 1. Halbjahr 2021 positiv. Für alle Teilbranchen erwarten wir steigende Umsätze im 2. Halbjahr.“

Vorfreude auf das Netzwerken bei einer Präsenzveranstaltung

Nach der erfolgreichen Erstveranstaltung des digitalen Formats „Innovationsforum Präzisionswerkzeuge“ IFP im vergangenen November freuen sich Werkzeughersteller und Anwender auf das Netzwerken bei der als Präsenzveranstaltung geplanten Schmalkalder Werkzeugtagung in diesem Jahr. (bec)

Zum Programm der 14. Schmalkalder Werkzeugtagung

Kontakt:

GFE – Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkalden e. V.

Näherstiller Straße 10

98574 Schmalkalden

Tel.: +49 3683 6900–0

E-Mail: info@gfe-net.de

Website: www.gfe-net.de

Hochschule Schmalkalden

Blechhammer 9

98574 Schmalkalden

Tel.: +49 3683 688–0

E-Mail: info@hs-schmalkalden.de

Website: www.hs-schmalkalden.de

VDMA e. V.

Fachverband Präzisionswerkzeuge

Lyoner Straße 18

60528 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 6603–1157

E-Mail: serviceteam@vdma.org

Website: www.pwz.vdma.org