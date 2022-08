Am 29.09.2022 wird in Stuttgart das 25. Anwenderforum Additive Produktionstechnologie stattfinden. Ein Tag mit Pionieren und Start-Ups, die den aktuellen Stand der Technologie beleuchten. Zudem gewährt das Fraunhofer IPA an diesem Tag Einblicke in seine AM-Labore.

Die industrielle Nutzung der additiven Fertigung wird für unterschiedlichste Anwendungsfelder immer interessanter. Einerseits liegt das am steigenden Reifegrad des 3D-Drucks, andererseits an verbesserten Softwarelösungen entlang der gesamten Prozesskette, neuen Materialien sowie der Automatisierung der peripheren Prozesse.

Beim 25. Anwenderforum „Additive Produktionstechnologie“ am 29. September geben Experten einen Einblick in aktuelle Trends – von der Forschung bis zur Anwendung. Angeboten wird ebenfalls ein Rundgang durch die Labore des Fraunhofer IPA .

Die Veranstaltungsthemen orientieren sich an der gesamten additiven Prozesskette: Von der Datenaufbereitung über den additiven Herstellungsprozess bis zu aktuellen, relevanten Anwendungen.

Die Eröffnungskeynote wird Prof. Neil Hopkinson von Stratasys halten.

Die Referenten

Prof Neil Hopkinson, VP Additive Manufacturing Technology, Stratasys: Vom Prototyping zur Produktion – 25+ Jahre 3D-Druck von Polymeren

Milan von dem Bussche, CFO; Simon Kolb, CEO & Softwareentwickler und Noel Lieder, Head of Sales, alle drei von QiTech Industries: Kunststoffabfall zu 3D-Druck-Filament recyceln – Kreislaufwirtschaft und 3D-Druck

Additive Fertigung in der Verpackungstechnik – Möglichkeiten und Grenzen Patrick Springer, Gruppenleiter Additive Fertigung, Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA: Innovative Ansätze für die additive Fertigung im Möbelbau

Anmeldung und weitere Informationen unter:

https://additive.industrie.de/anwenderforum-additive-produktionstechnologie