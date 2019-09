Anzeige

Der Roboterbauer ABB hat mit dem Bau einer neuen Produktions- und Forschungsstätte für Robotik in China, dem weltweit größten Markt für Roboter, begonnen. Das Werk mit einem Investitionswert von 150 Mio. US-Dollar wird Anfang 2021 den Betrieb aufnehmen. In der neuen Fabrik in Kangqiao bei Shanghai kommen auf einer Fläche von 67.000 m² moderne Fertigungsprozesse zum Einsatz inklusive selbstlernender Maschinen sowie digitale und kollaborative Lösungen. In dem Werk sollen Roboter von Robotern gebaut werden. Die Fabrik wird zudem über ein Forschungs- und Entwicklungszentrum verfügen, in dem Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz vorangebracht werden. In einem Showroom will ABB eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um Automationslösungen zu entwickeln.

24. September 2019