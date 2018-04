ABB investiert in neuen F&E-Campus in Österreich

Anzeige

Der Schweizer Technologiekonzern ABB wird 100 Mio. Euro in den österreichischen Stammsitz in Eggelsberg des übernommenen Automatisierers B & R investieren. Dort soll ein Innovations- und Bildungscampus entstehen, in dem künftig Technologien für die Fabrik der Zukunft – basierend auf dem herstellereigenen Ability-Angebot – entwickelt werden. Der Spatenstich ist im Sommer 2018 geplant, die Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2020.

Der neue Forschungs- und Entwicklungsstandort soll 35 000 m² umfassen und eine Reihe zukunftsweisender Einrichtungen beherbergen, heißt es von Unternehmensseite. Neben modernen F&E-Labors zur Entwicklung und Erprobung aktueller Automationstechnologien, von industriellen Steuerungssystemen bis hin zu maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, wird eine „Automation Academy“ zur Schulung und Einarbeitung von Kunden, Partnern und Mitarbeitern in diesen Technologien dienen.

