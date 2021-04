untitled exhibitions GmbH verschmilzt mit der Easyfairs GmbH

Anzeige

Der Stuttgarter Veranstalter der all about automation Messereihe, die untitled exhibitions GmbH, ist bereits seit mehr als einem Jahr Teil der Easyfairs Gruppe. Mit Wirkung zum 1.4.2021 verschmilzt die untitled exhibitions GmbH mit der Easyfairs GmbH als aufnehmende Gesellschaft.

Mit der Zusammenführung der beiden Unternehmen werden von nun an die Messeportfolios der all about automation und der FMB unter dem Dach der Easyfairs Gruppe gemeinsam geführt. Im Zuge der Verschmelzung wird Tanja Waglöhner, bisher Geschäftsführerin der untitled exhibitions GmbH, als weitere Geschäftsführerin der Easyfairs GmbH ernannt. Gemeinsam mit Roland Brand, Geschäftsführer Easyfairs D-A-CH Region, wird Tanja Waglöhner das Messeportfolio der all about automation und FMB verantworten und entwickeln. Die beiden erfahrenen Messeteams der FMB und all about automation bleiben vollumfänglich bestehen und organisieren vom Firmensitz in Bielefeld und der Niederlassung in Stuttgart aus die face-to-face Messen und die neu entstehenden digitalen Ergänzungen der all about automation und FMBMessereihen. (eve)

Kontakt:

Easyfairs GmbH

Büro Stuttgart

Heilbronner Straße 150

70191 Stuttgart

Deutschland

T +49 (0)711 217267 10

F +49 (0)711 217267 99

stuttgart-office@easyfairs.com

www.easyfairs.com