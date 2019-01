All for One Steeb steigert Jahresumsatz

Anzeige

Im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 hat das Filderstädter IT- und Beratungshaus All for One Steeb seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 332,4 Mio. Euro gesteigert. Den stärksten Anstieg erzielte der Unternehmensbereich Cloud Services und Support – mit einem Plus von 28 % auf 59,6 Mio. Euro (2016/17 waren es 46,7 Mio. Euro). Auch die Erlöse mit Software Support konnten um 7 % auf 96 Mio. Euro gesteigert werden. Dagegen fiel das Unternehmens-EBIT aufgrund hoher Aufbaukosten um 2,1 Mio. auf -0,8 Mio. Euro, so die Angaben.

In dem noch jungen Segment Lines of Business, also Cloud-basierte Fachbereichslösungen, wurde ein Anstieg des Segmentumsatzes um 12 % gegenüber Vorjahr auf 64,3 Mio. Euro erzielt. Bis Ende 2022/23 will das Unternehmen Umsätze zwischen 550 Mio. und 600 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von mehr als 7 % erreichen.

10. Januar 2019