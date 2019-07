Anzeige

Mit der „Smarten Systemoptimierung“ haben Gruppenleiter Felix Müller und sein Team am IPA ein Analysetool entwickelt, das Fehler und deren Ursache in schnelltaktenden, verketteten Fertigungsanlagen erkennt. Ein Konnektor greift dazu über das jeweilige Herstellerprotokoll hochfrequent auf Daten in der Maschinensteuerung zu. Mehrere selbstlernende Algorithmen werten diese zeitsynchron aus und erkennen, wo Fehler im System vorliegen, wie sie zusammenhängen und welche Prioritäten sie bei der Behebung haben. So können Defekte schneller behoben oder gar vorhergesagt werden. Darauf aufbauend haben die Forscher das intelligente Werker-Assistenzsystem „Shannon“ entwickelt. Mit dessen Hilfe schickt eine betroffene Maschine dem Bediener eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung auf das Smartphone oder Tablet, wie ein Fehler zu beheben ist. Auch ein automatisiertes Maschinen-Benchmarking ist mit dem System möglich. Nun machen sich die Forscher damit selbstständig.

5. Juli 2019

