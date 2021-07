Fuso führt „eTruck Ready“-App von Daimler Trucks ein

Anzeige

Immer mehr Logistik- und Transportunternehmen ziehen die Anschaffung eines e-Lkw in Erwägung, berichtet Daimler Trucks. Oft sei es für Flottenbetreiber jedoch schwer zu erkennen, ob ein eTruck auch tatsächlich das gewohnte Einsatzprofil der konventionellen Lkw abdecken könne. Hierfür will die zum Konzern gehörige Marke Fuso nun Transparenz schaffen: Für potentielle Neukunden des vollelektrischen Leicht-Lkw Fuso eCanter soll die „eTruck Ready“-App von Daimler Trucks eine Entscheidungshilfe leisten beim Einstieg in die E-Mobilität. Ab sofort sei sie in den eCanter-Schlüsselmärkten in Europa verfügbar.

Routen- und Fahrprofil entscheidet

Dabei handelt es sich um eine kostenlose Anwendung, mit der Kunden prüfen können, welche Einsatzprofile und Routen für den eCanter geeignet sind. Die Smartphone-App zeichnet die realen Fahrtstrecken eines konventionellen Fahrzeugs auf: Sie erfasst Geschwindigkeit, Beschleunigung und Höhenprofil entlang der Route. Wichtige Parameter wie der Beladungszustand und die Außentemperatur können Flottenmanager nachträglich in einem individuellen Webportal ergänzen.

Aus diesen Daten ermittelt das Programm die jeweilige Reichweite und den voraussichtlichen Stromverbrauch des vollelektrischen eCanter. So entstehe ein realistisches und aussagekräftiges Nutzungsprofil.

Die „eTruck Ready“-App präsentiert Daimler Trucks als Teil eines „ganzheitlichen E-Consulting-Ansatzes“. So unterstütze die App seit 2020 potenzielle eActros-Kunden von Mercedes-Benz dabei, ihr Elektrifizierungspotenzial zu evaluieren. Da die App nun auch mit dem eCanter kompatibel sei, fördere sie den weiteren Ausbau des CO2-neutralen Transports. Die „eTruck Ready“-App ist sowohl für iOS als auch für Android im jeweiligen App-Store verfügbar.

Weltweit schon 200 Lkw „eCanter“ auf den Straßen

Seit der Einführung des eCanter im Jahr 2017 arbeite Fuso an nachhaltigen, CO2-neutralen Transportlösungen, heißt es in der Mitteilung aus Stuttgart weiter. Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie von Daimler Trucks strebe das Unternehmen an, dass bis 2039 alle Neufahrzeuge in der Triade (Europa, Nordamerika und Japan) „Tank-to-wheel“ CO2-neutral würden. Der eCanter spiele eine wichtige Rolle beim Erreichen eines klimaneutralen Transports, wie er von verschiedenen europäischen Regierungen angestrebt wird. Mittlerweile sind den Angaben zufolge mehr als 200 Leicht-Lkw Fuso eCanter weltweit im täglichen Einsatz. (os)

