Arburg sagt Technologie-Tage 2021 wegen der Corona-Pandemie ab

Arburg sagt die für den 7. bis 12. Juni 2021 geplanten Technologie-Tage ab. Abstimmungen mit offiziellen Stellen und die Berücksichtigung der Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie, die noch zu deutlich spürbar sind, haben jetzt zu der Entscheidung geführt. Die sogenannte „Bundes-Notbremse“ der deutschen Regierung hat die Situation nochmals entscheidend beeinflusst.

„Wir bedauern diese Absage ganz außerordentlich, sind aber aufgrund der Rahmenparameter dazu gezwungen“, begründet Juliane Hehl, die als geschäftsführende Gesellschafterin den Marketingbereich bei Arburg verantwortet, diesen Schritt.

„Wir haben bis zuletzt gehofft und wirklich mit voller Kraft darauf hingearbeitet, mit den Technologie-Tagen endlich wieder einmal eine physische Messe stattfinden zu lassen“, sagt die Gesellschafterin zu den Planungen und Anstrengungen der vergangenen Monate. Die Technologie-Tage seien ja eine Marke an sich und die größte Inhouse-Veranstaltung der Kunststoffwelt – daher habe man wirklich alles Erdenkliche getan, um Anwendern endlich wieder ein persönliches und physisches Eventerlebnis zu ermöglichen.

Sicherheit von Besuchenden und Mitarbeitenden

Die Verschiebung vom traditionellen Termin im März in den Juni, die Verlängerung von vier auf sechs Tage, ein Corona-adäquates Einladungs- und Besuchermanagement, ein ausgefeiltes Hygiene- und Testkonzept – bei all diesen Maßnahmen habe die Sicherheit der Besuchenden und Mitarbeitenden immer im Vordergrund der Überlegungen gestanden.

Vorfreude auf Technologie-Tage 2022

„So schade wie es ist: Wir bleiben bei unserer These, dass sich die gesamte Welt wieder auf normale Veranstaltungen und Messen freut“, so Hehl. Die Technologie-Tage hätten ein Signalzeichen für eine ganze Branche sein können, deshalb sei es richtig gewesen, auf jeden Fall zu versuchen, diese zu veranstalten. „Umso herzlicher laden wir die Kunststoffwelt ein, uns im März 2022 zu den Technologie-Tagen in Loßburg zu besuchen“, betont Hehl. (bec)

