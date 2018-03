Atlas Copco baut Fügetechnik kräftig aus.

Anzeige

Durch die nunmehr dritte Firmenübernahme und ein neues Innovationszentrum hat der Industriekonzern seine Fügetechnik auf eine breite Basis gestellt.

Anfang März hat Atlas Copco seine neue „Kundenwelt“ mit fügetechnischem Innovationzentrum in Bretten eröffnet. Sie ist für rund 7 Mio. Euro am Standort der bisherigen SCA Schucker GmbH & Co. KG entstanden, die fortan als Atlas Copco IAS GmbH firmiert. Zeitgleich gibt der schwedische Konzern die vereinbarte Übernahme der Geretsrieder Fügesparte der Klingel GmbH bekannt, die mit 23 Mitarbeitern auf Fließlochschrauben spezialisiert ist. Sie steht noch unter dem Vorbehalt der rechtlichen Prüfung.

Damit verfügt der Industriekonzern über Know-how und Fertigungskapazitäten in den Verbindungstechnologien Kleben, Dichten und Dosieren sowie Stanznieten und Fließlochschrauben neben der traditionellen Schraubtechnik von Atlas Copco Tools in Essen. „Der Standort in Bretten ist nun die zentrale Anlaufstelle für Innovation und Exzellenz für das Fügen im Konzern“, betont Olaf Leonhardt, Geschäftsführer von Atlas Copco IAS. „Im neuen Innovationszentrum werden wir innovative Fügetechnologien entwickeln und testen.“

Multi-Material-Design als Technologietreiber

Einer der Haupttreiber für die Investition ist der radikale Wandel, den insbesondere die Automobilindustrie als wichtigste Abnehmerbranche durchlebt, betont Leonhardt. Das vor Jahren beschlossene Ausbauprogramm der „Division Montagetechnik“ sei nun zum Abschluss gebracht. 2011 kam mit SCA die Klebe- und Dosiertechnik hinzu, 2014 das Stanznieten mit der Übernahme von Henrob und jetzt das Fließlochschrauben von Klingel. „Multi-Material-Design ist heute die Regel“, erläutert Leonhardt. „Um die neuen Werkstoffpaarungen zu fügen, braucht man umfassendes Prozessverständnis, Know-how und idealerweise Zugriff auf alle – oder möglichst viele – Fügetechnologien. In Bretten erfüllen wir genau diese Anforderungen.“

Am Standort sollen für und mit Kunden maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet werden. Als jüngstes Fokusgebiet hat IAS die Montage von E-Auto-Batterien ausgemacht. Diesem Thema sind auch die Kundentage gewidmet, in deren Rahmen das Brettener Excellence-Center eingeweiht wurde. (os)

9. März 2018