Atlas Copco setzt auf visuelle Qualitätssicherung

Atlas Copco Holding aus Essen hat Quiss mit Sitz in Puchheim bei München übernommen. Die zum schwedischen Industriekonzern Atlas Copco gehörende deutsche Produktionsstätte für Produktivitätslösungen der Industrie will durch die Akquisition Kompetenz im Bereich der visuellen Qualitätssicherung und Roboterführung gewinnen. Quiss bietet Systemlösungen zur visuellen 100-%-Inspektion und Überwachung von Kleb- und Dichtstoff-applikationen an. Die derzeit 45 Beschäftigten widmen sich der Bildverarbeitung mit zugehörigen Algorithmen sowie dem Systemaufbau inklusive Hard- und Software.

Henrik Elmin, Präsident des Konzernbereichs Industrietechnik bei Atlas Copco, spricht von einem „deutlichen Mehrwert“ für Kunden im Bereich der Automation.

14. August 2018

