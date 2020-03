Auch die Twenty2X findet wegen Corona nicht statt

Anzeige

Aufgrund der steigenden Ausbreitung des Coronavirus fällt die Premiere der neuen Digitalmesse Twenty2X im Jahr 2020 ins Wasser. Der Cebit-Nachfolger hätte vom 23. bis 25. Juni 2020 in Hannover stattfinden sollen. Für diese Entscheidung gelten dieselben Gründe, wie für die Absage der Hannover Messe: Umfassende Reise- und Einreisebeschränkungen, Kontaktverbote und Ausgangssperren machen die Planung und Umsetzung der Twenty2X für Veranstalter, Aussteller und Besucher unmöglich, so Veranstalter, die Deutsche Messe. Auch lässt sich nicht vorhersagen, wie lange diese Maßnahmen andauern. Experten sind sich einig, dass die Ausbreitung des Coronavirus auch in den Sommermonaten das beherrschende Thema bleiben wird.

„In Krisenzeiten sind ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und pragmatisches Handeln gefragt. Als weltweiter Marktplatz übernehmen wir genau jetzt diese Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, allen nationalen und internationalen Kunden und Partnern, der Stadt Hannover sowie dem Land Niedersachsen und werden die Messe nicht wie geplant Mitte Juni 2020 durchführen können“, sagt Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe.

Die Premiere der Twenty2X wird im nächsten Jahr vom 9. bis 11. März 2021 auf dem Messegelände in Hannover stattfinden.

Über die Twenty2X

Die neue Digitalmesse sollte das Vakuum nach dem Wegfall der Cebit füllen. Sie richtet sich an KMU und Start-ups. Die Messe versteht sich als „Digital Enabler“ für den Mittelstand und wendet sich in erster Linie an Geschäftsführer und IT-Entscheider von KMUs aus der DACH-Region. Thematisch reicht das Messe-Angebot von Datenanalyse-Tools und neuen Arbeitsmethoden über Social-Media-Strategien bis zum Umgang mit Bedrohungen im Netz. Es geht um intelligente Technologien und anwendungsreife Lösungen, die die digitale Transformation des Mittelstands vorantreiben können.

