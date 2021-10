Aufbruchstimmung auf der Motek/Bondexpo 2021

Es war ein gelungener Re-Start der Motek/Bondexpo, die als Präsenzmesse vom 05. bis 08. Oktober 2021 erfolgreich in Stuttgart über die Bühne ging. Die Automatisierungsbranche hatte die 39. Motek – Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung – und 14. Bondexpo – Internationale Fachmesse für Klebtechnologie – sehnlich erwartet. Die Liveveranstaltung hat die Erwartungen der Austeller übertroffen.

Erwartungen übertroffen

Als am Dienstag früh um neun Uhr der Messegong ertönte, gab es an vielen Messeständen lang anhaltenden Applaus. „Ja, wir sind wieder da!“, rief Bettina Schall, Geschäftsführerin der P. E. Schall GmbH & Co. KG Ausstellern, Fachbesuchern und Medienvertretern zu. Vor Ort waren 453 Aussteller aus 25 Ländern, davon 17 % aus dem Ausland, auf 45.000 m² Bruttofläche vertreten. „Mein Dank gilt allen, die heute hier präsent sind und den Re-Start der Präsenzmesse aktiv mittragen“, so Projektleiter Rainer Bachert. Das bewährte Messeduo Motek/Bondexpo war nicht nur ein Re-Start – es war ein Aufbruch. „Die Motek 2021 übertraf komplett unsere Erwartungen“, resümiert Ulrich Moser, Leitung Marketing & Vertriebscontrolling der IEF Werner GmbH. „Wir waren überrascht, wie viele Kunden mit konkreten Projekten kamen und nach Lösungen suchten. Endlich ist es wieder möglich, sich persönlich auszutauschen.“

Arena of Integration als gelebte Vernetzung

Die Motek/Bondexpo 2021 war eine der ersten großen Fachveranstaltungen nach der messefreien Zeit und mit entsprechend großer Vorfreude erwartet worden. Von der ersten Stunde an war das Messegeschehen geprägt vom intensiven fachlichen Austausch an den Exponaten. „Persönlich hier zu sein, zu netzwerken, das tut gut“, sagte Thomas Zettlmeier, Technischer Verkauf bei der Otto Bihler Maschinenfabrik. Er zeigte im Rahmen der Arena of Integration (AoI) zusammen mit CMC Engineers Prozesse und die Funktionsweise einer Maschine für die Hairpin-Produktion. Die Besucher konnten eine 3D-Echtzeit-Animation einer nach Kundenbedarf konfigurierten Hairpin-Maschine erleben.

Ebenfalls Teil der AoI war Thyssenkrupp Automation Engineering mit einem Exponat, das die Funktionalität eines Manufacturing Execution Systems (MES) zeigte – live bei der Fertigungssteuerung einer Montageanlage sowie ein vom MES live gesteuerter Digitaler Zwilling einer Batterie-Montageanlage. „Das war klasse vorbereitet“, lobt Stefan Fuchs, Leiter Produktmanagement der Thyssenkrupp Systeme Engineering GmbH, die Organisation der AoI. „Diese Initiative des Messeveranstalters war für uns ein schöner Auftakt in die Präsenzmesse, auf der wir genau die Zielgruppe finden, die wir suchen – das ist der Mittelstand, der mit unserem pragmatischen Datenmanagement-System ADM den idealen Einstieg in die digitalisierte Produktion umsetzen kann.“

Die richtigen Leute vor Ort

„Das Besondere an der Motek ist, dass wir hier die richtigen Leute treffen“, konstatierte Dr.-Ing. Christian Löchte von der Formhand GmbH. „Dazu gehören Systemintegratoren und Kunden, die in automatisierte Handhabungsprozesse einsteigen wollen. Die sind alle hier, und deshalb fühlen wir uns hier wohl“. Formhand war in der Start-up-Area vertreten und hochzufrieden über den Austausch mit den Besuchern, die sich über das innovative Greiferkissen informierten.

„Diese Motek/Bondexpo 2021 war eine ganz besondere Messe“, resümiert Bettina Schall. Denn kein Format der virtuellen Kommunikation kann in der Investitionsgüterbranche und im B-to-B-Bereich die persönlichen Gespräche ersetzen.“ (bt)

