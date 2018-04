Auftragsbücher weiterhin gut gefüllt

Anzeige

Die deutschen Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus freuen sich weiterhin über viele Neuaufträge. Im Februar sind die Auftragseingänge laut dem Branchenverband VDMA um real 13 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Flächendeckend verbuchen die Maschinenbauer seit Monaten zweistellige Zuwächse. Bestellungen aus dem Inland legten um 11 % zu, ausländische Kunden orderten 14 % mehr als im Vorjahresmonat. Aus den Euro-Partnerländern kamen den Angaben zufolge 10 % mehr Aufträge. Im Geschäft mit den Nicht-Euro-Ländern stand sogar ein Plus von 16 % in den Büchern. Der VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers sieht einen ungebrochen großen Bedarf an Maschinen und Anlagen von höchster Qualität bei den Kunden rund um den Globus. „Wir können nur hoffen, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China diese gute Investitionsneigung nicht nachhaltig schädigt“, erklärte Wiechers.

13. April 2018