German Edge Cloud bündelt IIoT-, Edge- und Cloud-Kompetenzen

Die hessische Unternehmensgruppe Friedhelm Loh Group integriert die Kompetenzen der zwei Tochterfirmen Iotos und Innovo Cloud in der weiteren Tochter German Edge Cloud. Damit fasst der Anbieter seine IoT-Lösungs- (Iotos) sowie Cloud-Angebote (Innovo Cloud) und Edge-Lösungen (German Edge Cloud) in einem Unternehmen zusammen und bietet seinen Kunden in der produzierenden Industrie künftig Digitalisierungslösungen aus einer Hand an – von der Beratung über die Implementierung bis hin zum Betrieb von Software-Anwendungen auf kundeneigenen Clouds, einer Hyperscaler-Cloud oder der hauseigenen (German Edge Cloud) Cloud- beziehungsweise Edge-Infrastruktur – ohne Vendor Lock-in.

Edge- und Cloud-Angebote speziell für die produzierende Industrie

Mit der Lösung Oncite hat sich das Start-up German Edge Cloud einen Namen gemacht. 2019 innerhalb der Friedhelm Loh Group gegründet, bietet das Unternehmen laut eigenen Aussagen das erste schlüsselfertige Edge-Cloud-Rechenzentrum für die intelligente Analyse von Produktionsdaten und die Vernetzung von Fabriken weltweit. Die Lösung bietet vor allem für die industrielle Produktion einen Wettbewerbsvorteil: Digitalisierung mittels Edge-Computing in Kombination mit der sicheren Anbindung an Public und Private Clouds ist ebenso wichtig wie die konstante Prozessoptimierung.

Mit dem Know-how der bisherigen Schwestergesellschaft Innovo Cloud hat das Unternehmen Spezialisten in Automation, Migration, Betrieb und Service von verteilten Anwendungen in Multi-Cloud-Architekturen an Bord. Das Portfolio deckt das Kontinuum von Edge-Plattformen wie Oncite über eigene virtuelle Private- bis zu Public-Cloud-Lösungen ab. Dabei profitiert German Edge Cloud von den langjährigen Erfahrungen von Innovo Cloud als stabiler Cloud-Plattform-Dienstleister für den Fintech- und Bankensektor. Damit können sich Kunden auf professionelle Managed Services und den Betrieb rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche verlassen – in der Industrie ebenso wie in anderen Branchen und Geschäftsfeldern, heißt es. Die Software-Anwendungen und Integrationsservices der ehemaligen Iotos runden das Angebot ab. Know-how in industriespezifischen IT-Landschaften, zur komplexen Produktionssteuerung und für Manufacturing Execution Systems (MES) steht Kunden zur Verfügung. Damit unterstützt die German Edge Cloud die Kunden bei den Herausforderungen auf dem Weg zur Umsetzung des Industrial Internet of Things (IIoT).

„Die Lösungen der German Edge Cloud sind modular und skalierbar“

Dr. Sebastian Ritz, Geschäftsführer von German Edge Cloud, erklärt: „Da wir alles aus einer Hand anbieten, erhalten unsere Kunden eine konsolidierte Lösung für heterogene Datenlandschaften und das entsprechende Prozess-Know-how. Bisher brauchten Kunden mehrere Partner, beispielsweise ein Systemhaus, einen Serviceintegrator und ein Consultingunternehmen. Gleichzeitig sind wir Cloud-Automation-Partner für Softwareunternehmen.“

„Unser Fokus liegt auf offenen, schnell einsetzbaren und datensouveränen Edge- und Cloud-Lösungen“, erklärt Dieter Meuser, ebenfalls Geschäftsführer der German Edge Cloud, und ergänzt: „Die Lösungen der German Edge Cloud sind modular und skalierbar. Damit sind unsere Kunden jederzeit in der Lage, auf veränderte Marktanforderungen zu reagieren – auch in der Zukunft.“

Datensouveränität für die Industrie und Gaia-X

Prof. Friedhelm Loh, Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group, ergänzt: „Bei der Vernetzung über Clouds wollen Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten behalten und ihr wertvollstes Gut schützen: Ihr Know-how. Dafür bietet German Edge Cloud schlüsselfertige Lösungen.“

Eingebettet in die Friedhelm Loh Group greift German Edge Cloud auf das Industrie-Know-how und die Edge-Hardware des Schwesterunternehmens Rittal zurück. Damit seien die Lösungen auch bei Kunden im rauen Industrieumfeld und mit höchsten Anforderungen einsetzbar. Durch den Einsatz von Oncite im Rittal-Werk in Haiger schöpft das neue Unternehmen aus einem umfassenden Erfahrungsschatz, kennt typische Hürden und spezielle Anforderungen der Kunden in der produzierenden Industrie – und weiß, worauf es ankommt.

