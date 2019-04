Anzeige

Die Abschwächung der Auftragsentwicklung bereitet den Maschinenbauern Sorge. Im Februar verfehlten die Bestellungen ihr Vorjahresniveau um real 10 %. Laut VDMA war das der dritte monatliche Rückgang in Folge. „Die vielen politischen Belastungen insbesondere im internationalen Geschäft zeigen Wirkung“, sagte Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers mit Blick auf ungelöste Handelsstreitigkeiten sowie Unsicherheiten rund um den Brexit. Vor allem einbrechende Ordereingänge aus dem Ausland um 16 % waren ursächlich für das Minus im Februar. Aus dem Euroraum kamen 14 % weniger Aufträge, die Nicht-Euro-Länder lagen um 16 % unter dem Vorjahr. „Das Orderplus von 2 Prozent im Inland konnte die Auslandsschwäche nicht kompensieren, weil auch hier die Belastungen steigen, etwa durch die Strukturänderungen in der Autoindustrie“, so Wiechers. Im Drei-Monats-Vergleich Dezember 2018 bis Februar 2019 lagen die Orders um real 10 % unter dem Vorjahreswert.

25. April 2019