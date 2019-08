Anzeige

Behringer feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Die Geschichte des Unternehmens begann 1919, als August Behringer mitten in Kirchardt eine Schlosserei mit mechanischer Werkstatt gründete. In den Wirren der Nachkriegszeit reagierte er auf eine Angebotslücke: Viele kleine Metallbetriebe der Region hatten keine Möglichkeit Eisen vor dem Weiterverarbeiten präzise zu trennen. Also produzierte der Unternehmer die ersten Metall-Bügelsägen. Das nötige Gusseisen wurde ab 1952 in der eigenen Eisengießerei selbst hergestellt. Seit dieser Zeit sind bei Behringer Sägetechnologie und der Einsatz schwingungsdämpfender Gusseisenkomponenten fest miteinander verbunden. Heute ist das mittelständische Familienunternehmen international tätig und wird von den Enkeln Rolf und Christian Behringer in dritter Generation geführt. Traditionelle Werte, innovative Lösungen, solide Technik und hohe Fertigungstiefe zeichnen das Unternehmen aus. Mit umfangreichen Investitionen macht sich der Sägenspezialist „fit für die Zukunft“.

14. August 2019

