Die Behringer GmbH übernimmt 100 % der Anteile von Vernet Behringer. Die Integration von VB in die Behringer-Gruppe ist Teil einer langfristigen und gemeinsamen Ausrichtung der beider Unternehmen. Seit 1996 ist Behringer der wichtigste Anteilseigner und strategische Partner von VB. Der engere Zusammenschluss wird es VB ermöglichen, seine Entwicklung in Frankreich und auf internationaler Ebene fortzusetzen und größere technologische Projekte durchzuführen, um so den wachsenden Erwartungen seiner weltweiten Kunden nach immer stärker integrierten und automatisierten Anlagen gerecht zu werden. Durch die Fusion sollen auch technologische, industrielle und finanzielle Synergien gehoben werden, um den Anforderungen des verschärften globalen Wettbewerbs im aktuellen Kontext gerecht zu werden und die Transformation Richtung Industrie 4.0 zu beschleunigen.

Pascal Denis, Präsident und CEO von VB, sagt: Behringer ist in der Tat der ideale Partner für die Zukunft von VB, sowohl im Hinblick auf die Unternehmenskultur als auch auf die sich ergänzenden Aktivitäten. Ich freue mich über diesen Zusammenschluss, der eine neue Etappe in der mehr als hundertjährigen Geschichte markiert. Die Stärke der Gruppe wird es uns zweifellos ermöglichen, unser Know-how und unsere Spitzentechnologien in Bezug auf industrielle Prozesse, Software und Automatisierung zu fördern.

Christian Behringer, Geschäftsführer von Behringer, erklärt: Wir unterstützen VB seit vielen Jahren und glauben mehr denn je an den vom Unternehmen entwickelten technologischen Fortschritt. Diese Integration ist eine natürliche Entwicklung der Gruppe, welche durch die gemeinsame Nutzung von Kompetenzen und der sich ergänzenden Produktpaletten in einem integrierten langfristigen Ansatz profitieren wird.

