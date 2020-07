Beim Grillen die Umwelt schonen

Anzeige

Beim Zubereiten von Speisen auf dem Holzkohlegrill entweichen Abgase und Gerüche, die die Umwelt belasten und Menschen belästigen. Viele Kommunen verzeichnen eine Zunahme von Holzkohlegrills in Restaurants, Gaststätten und Imbissbuden. Ein Forscherteam des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP hat im Auftrag des Umweltbundesamts untersucht, wie sich die Schadstoff- und Geruchsemissionen vermeiden lassen.

Immer mehr Gaststätten setzen befeuerte Holzkohlegrills beim Zubereiten von Speisen ein. Dadurch verschlechtert sich die Luftqualität in der näheren Umgebung durch Feinstaub und viele andere verbrannte Abgasbestandteile. Vor allem das die wenigsten Restaurantbetreiber Abgasreinigungsanlagen betreiben. Dr.-Ing. Mohammad Aleysa, Wissenschaftler am Fraunhofer IBP in Stuttgart, untersucht im Auftrag des Umweltbundesamt mit seinem Team, welche Schadstoffemissionen aus den gewerblichen Gastronomiebetrieben wie etwa Holzkohlegrills, Pizza- und Brotbacköfen entweichen. Zudem setzt er sich mit Verfahren auseinander, die Geruchsbildung und die Abgase minimieren können.

„Wir ermitteln, wie effektiv die herkömmlichen, auf dem Markt verfügbaren Abgasreinigungssysteme tatsächlich für den Einsatz in Gastronomiebetrieben sind und ob damit eine gute Luftqualität im Umfeld und besonders in Wohngebieten sichergestellt werden kann“, sagt Aleysa.

Gewerblicher Grill im Labor

Experimentiert haben die Forscher mit großen Mengen an fettreichem Fleisch. Dieses grillten sie auf einem Grill mit einer meterhohen fünfstufigen Abgasreinigungsanlage, den sie im Labor aufgebaut haben. Solche Grills kommen auch in in unterschiedlichen technischen Konstellationen in Gastronomiebetrieben zum Einsatz.

Neben Stickoxiden und Kohlenstoffmonoxid wurden Feinstaub und benzolhaltige sowie polyzyklisch-aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) gemessen. Zahlreiche der PAK sind nachweislich gesundheitsschädlich. Je fettreicher die Speisen, desto höher die Emission. Die Abgase werden vor allem von Fett-Schwelbränden ausgelöst. Natürlich trägt der verwendete Brennstoff entsprechend zur Bildung von etlichen Schadstoffen bei. Die jährlich zu erwartende Schadstoffmenge laut der Untersuchung: Auf eine aktive Grillfläche von 0,5 m² entwichen 400 bis 500 kg Fein- und Feinstpartikel, die ermittelte Menge an Kohlenwasserstoff war mit 1,5 t dreimal so hoch.

Innovative Grilltechnik ohne Geruchsbildung

„Aufgrund bisheriger Forschungen lässt sich feststellen, dass technisch nicht ausgereifte Grilltechniken ohne adäquates Verbrennungskonzept verwendet werden. Die bei dem Grillvorgang entstehenden Emissionen sind ebenso herausfordernd wie eine wirtschaftliche Betreibung der Abgasreinigung«, sagt Aleysa. Daher arbeiten die Forscher an einer eigenen, bereits patentierten Lösung, die sie mit innovativer Grilltechnik kombinieren. Die Abgasmenge soll dadurch auf ein Zehntel reduziert werden. Dabei wird das Fett behandelt, bevor unangenehme Gerüche entstehen. Im Gegensatz zu verfügbaren Anlagen, die je nach Größe und technischer Kombination bis zu 70.000 Euro kosten, lässt sich die Fraunhofer-Entwicklung kostengünstiger betreiben. Auch die störende Geruchsbildung wird vermieden. Das System liegt als Prototyp vor und soll Ende 2021 fertiggestellt sein.

Kontakt:

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

Nobelstr. 12

70569 Stuttgart

Tel.: +49 711970-0

www.ibp.fraunhofer.de