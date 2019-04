Beko Technologies steigert Umsatz

Anzeige

Die Beko-Technologies-Gruppe, zu der neben der deutschen Organisation weitere 14 Niederlassungen gehören, steigerte 2018 ihren Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf rund 100 Mio. Euro. Der Spezialist für die Aufbereitung und das Management von Druckluft und Druckgas investierte in den letzten Jahren konsequent in den Ausbau des Standortes Neuss. So konnten 50 neue Arbeitsplätze geschaffen und die fast 300 bestehenden Arbeitsplätze für die Zukunft gesichert werden, wie Norbert Strack, einer der beiden Geschäftsführer, erklärte.

23. April 2019