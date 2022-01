Bert Kleinmann ist neuer Geschäftsführer der Makino GmbH

Seit dem 1. Oktober 2021 ist Bert Kleinmann neuer Geschäftsführer der Makino GmbH. Er bringt jahrzehntelange Managementerfahrung im Werkzeugmaschinenbau mit und damit das nötige Branchenwissen, um die Entwicklung der Makino GmbH voranzutreiben.

Mit zwanzig Jahren Erfahrung als Geschäftsführer bei Matsuura ist Kleinmann bestens vorbereitet auf seine neuen Aufgaben bei der Makino GmbH, die in den Räumlichkeiten des Hauptquartiers und Technologiezentrums von Makino Europe in Kirchheim unter Teck bei Stuttgart untergebracht ist. Das Unternehmen, das Kleinmann nun leitet, ist für sämtliche Vertriebs- und Serviceaktivitäten der japanischen Muttergesellschaft in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Benelux-Ländern und Skandinavien zuständig.

In seiner neuen Position hat Kleinmann bereits erste Ziele gesteckt: „Im Zentrum steht – das ist der erste Punkt – ganz klar die Kundenzufriedenheit. Zweitens werden wir unsere Vertriebsaktivitäten in Deutschland intensivieren, um noch näher bei den Kunden und auch den potenziellen Kunden zu sein.“

Verbesserungspotenzial in mehreren Bereichen

Darüber hinaus hat Kleinmann Verbesserungspotenzial in mehreren Bereichen identifiziert: „Wir wollen unseren After-Sales-Service beschleunigen, unsere Kunden noch besser verstehen und eine engere Beziehung zu ihnen pflegen. Dabei werden wir auch neue digitale Tools nutzen.“ Der Ausbau der vorbeugenden Wartung und die Effizienzsteigerung der internen Prozesse sind zwei weitere Bereiche, die er als entscheidend ansieht, um die Zufriedenheit der Anwender von Makino-Werkzeugmaschinen zu erhöhen.

Dabei hat Kleinmannn eine klare Vision für die Makino GmbH: „Unser Ziel ist es, der bevorzugte Partner für marktführende Unternehmen in anspruchsvollen Branchen und Aufgabengebieten zu sein. Mit solchen ambitionierten Kunden suchen wir eine enge Zusammenarbeit – und können ihnen dabei wichtiges Know-how vermitteln, aber auch selbst Wissen sammeln und Wettbewerbsvorteile in den jeweiligen Märkten erzielen.“

Gemeinsam Prozesse vorantreiben, von denen alle profitieren

Eine Voraussetzung dabei ist, dass die Makino GmbH bestmöglich auf die Wünsche und Bedürfnisse der anspruchsvollen Kunden eingeht. Die Konsqeuenz ist, dass Makino mit diesen Kunden wächst. „So können wir einen gemeinsamen Prozess vorantreiben, von dem beide Parteien profitieren werden“, sagt Kleinmann.

Im wettbewerbsintensiven Markt für hochwertige Horizontal-, Vertikal- und 5-Achs-Bearbeitungszentren sowie Erodiermaschinen hat Kleinmann umfassende Erfahrungen sammeln können. Daher weiß er aus Erfahrung, welche Strategie am erfolgreichsten ist: „Meine Aufgabe ist es, eine exzellente Organisation zu schaffen, deren Mehrwert für den Kunden mindestens ebenso groß ist wie der Nutzwert der Maschinen, die wir herstellen.“ (bec)

