Bewerbungsstart: DIE OBERFLÄCHE 2018

Anzeige

Nicht nur die Fußball-WM ist in der heißen Vorbereitungsphase. Auch für den Preis „DIE OBERFLÄCHE“ hat die Bewerbungsfrist begonnen und läuft noch bis 18. April. Das Fraunhofer IPA vergibt den Oberflächentechnik-Preis zum sechsten Mal, die Verleihung findet am 5. Juni auf der Fachmesse Surface Technology Germany in Stuttgart statt.

„Da die Oberflächentechnik maßgeblich am Innovationsgrad und Fortschritt zahlreicher Branchen beteiligt ist, möchten wir innovative Anwendungen vorantreiben und würdigen“, erklärt Martin Metzner, Abteilungsleiter Galvanotechnik am Fraunhofer IPA. Im Fokus der Auszeichnung stehen Enabler-Technologien, also Innovationen, die die Einführung bestimmter Produkte oder Technologien ermöglichen.

Weitere Kriterien sind Innovationssprung, Nachhaltigkeit und industrielle Machbarkeit. Der Preis richtet sich an Einzelpersonen oder Organisationen. Zur Teilnahme am Wettbewerb sind alle aufgefordert, die die Oberflächentechnik-Branche innovativ und nachhaltig mitgestaltet haben, gleichgültig, ob in den industriellen Bereichen Galvanotechnik, Lackiertechnik, thermisches Spritzen oder PVD/CVD.

Die Messe Surface Technology Germany, in deren Rahmen der Preis verliehen wird, findet vom 5. bis 7. Juni in Stuttgart statt. Die unabhängige Fachjury bildet ein disziplinübergreifendes Experten-Gremium.

15. März 2018