Bilfinger zum 12. Mal umsatzstärkstes Industrieservice-Unternehmen

Anzeige

Bilfinger ist Deutschlands umsatzstärkstes Industrieservice-Unternehmen. Zum 12. Mal ist der Industriedienstleister auf Rang 1 der Liste, die jährlich von dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder veröffentlicht wird.

Das Erfolgsgeheimis von Bilfinger sind laut Niklas Wiegand, Regional Executive President Deutschland, „qualifizierte Fachkräfte mit einer großen Kundennähe und

Präsenz vor Ort. Dies gepaart mit den Möglichkeiten und Kompetenzen eines internationalen Industriedienstleisters macht es Bilfinger möglich, die Anlagen der Kunden immer wieder besser, effizienter und sicherer zu machen“.

Die Lünendonk-Liste 2020 „Industrieservice-Unternehmen in Deutschland“ ist ein Ranking der 20 nach Umsatz führenden Industrieservice-Unternehmen in Deutschland. Sie enthält neben dem Inlands- auch den Gesamtumsatz sowie die Anzahl der tätigen Mitarbeiter in Deutschland. Seit sie zum ersten Mal veröffentlicht wurde, führt Bilfinger sie an.

Industrieservice-Dienstleister verzeichnen Umsatzwachstum

Insgesamt beschäftigten die 20 umsatzstärksten Industrieservice-Dienstleister 2019 über 50.000 Mitarbeiter. Sie erwirtschafteten einen Umsatz von 5,6 Mrd. Euro und verzeichnen damit im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 6,4 %.

Laut Liste seien gehäufte Turnarounds und Shutdowns sowie Lohneffekte aufgrund des Personalmangels wesentliche Wachstumstreiber.

Corona wirkt sich negativ auf Nachfrage aus

Auch auf den Industrieservice-Markt hat die Corona-Pandemie negative Auswirkungen. Reisebeschränkungen, Verschiebungen von bereits geplanten Anlagenstillständen und Projektabsagen sowie Zutrittsbeschränkungen zu Produktionsstandorten haben in den Monaten März bis Juni zu etwa 10 % Umsatzrückgang gegenüber den Planwerten der Dienstleister geführt.

Vor allem für das zweite Halbjahr 2020 erwarten die Unternehmen weitere Nachfragerückgänge.

Kontakt:

Bilfinger SE

Oskar-Meixner-Strasse 1

68163 Mannheim

Tel.: +49621459-0

www.bilfinger.com

Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Maximilianstraße 40

87719 Mindelheim

Tel: +49826173140-0

www.luenendonk.de