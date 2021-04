Bitkom: 6 von 10 Betrieben nutzen bereits Industrie-4.0-Anwendungen

Anzeige

Die Corona-Pandemie trifft die deutsche Industrie mit voller Wucht, führt zugleich aber zu einem Digitalisierungsschub in den Unternehmen. So geben 4 von 10 (42 %) Industrieunternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten an, bislang sehr schlecht durch die Corona-Zeit gekommen zu sein, rund jedes Vierte (23 %) eher schlecht.

Gleichzeitig sagen 95 %, dass im Zuge der Corona-Pandemie die Digitalisierung in ihrem Unternehmen an Bedeutung gewonnen hat. 6 von 10 Industrieunternehmen (63 %) geben an, dass ihnen digitale Technologien helfen, die Corona-Pandemie zu bewältigen. Und drei Viertel (77 %) haben festgestellt, dass Unternehmen, deren Geschäftsmodell bereits digitalisiert ist, besser durch die Krise kommen.

Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Studie zur Digitalisierung der deutschen Industrie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), für die 551 Industrieunternehmen ab 100 Beschäftigten im Februar und März 2021 befragt wurden.

„Das produzierende und verarbeitende Gewerbe ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die Corona-Pandemie zeigt, dass Digitalisierung nicht nur im Normalmodus Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile bringt, sondern auch eine hoch wirksame Krisenvorsorge ist“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Die Corona-Pandemie muss genutzt werden, den digitalen Umbau der deutschen Industrie voranzutreiben.“

Die Industrie hat bereits auf Corona reagiert. 81 % der Unternehmen passen bestehende und 49 % bieten neue Produkte und Dienstleistungen an, 29 % nehmen bestimmte Angebote vom Markt. In 4 von 10 Industrieunternehmen (42 %) hat sich das Geschäftsmodell durch die Corona-Krise verändert. Tatsächlich könnte die Corona-Pandemie in den kommenden Monaten für einen anhaltenden Digitalisierungsschub in den Fabriken sorgen. 61 % der Unternehmen wollen als Corona-Folge langfristig die Digitalisierung vorantreiben. 62 % sehen einen Innovationsschub für das eigene Unternehmen.

6 von 10 Unternehmen nutzen Industrie-4.0-Anwendungen

Industrie 4.0 ist inzwischen für alle größeren Industrieunternehmen ein Thema. Fast zwei Drittel (62 %) setzen bereits spezielle Anwendungen wie vernetzte Produktionsanlagen, Echtzeit-Kommunikation zwischen Maschinen oder intelligente Roboter ein. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (59 %), vor drei Jahren lag der Anteil gerade einmal bei 49 %. Jedes Fünfte (21 %) plant aktuell die Industrie-4.0-Nutzung. Weitere 16 % unternehmen noch keine konkreten Schritte, können sich das aber für die Zukunft vorstellen. Erstmals gibt kein größeres Industrieunternehmen mehr an, dass Industrie 4.0 kein Thema ist.

IoT-Plattformen, 3D-Druck und 5G gewinnen an Bedeutung

Aktuell nutzen 4 von 10 Industrieunternehmen ab 100 Mitarbeitern IoT-Plattformen, mit denen Daten von Geräten, Maschinen und Anlagen an zentraler Stelle zusammengeführt und ausgewertet werden können. Jedes Dritte (32 %) plant die künftige Nutzung, nur für knapp jedes Fünfte (19 %) sind IoT-Plattformen derzeit kein Thema. „IoT-Plattformen legen das Fundament für digitale Mehrwertdienste. Mit ihnen werden physische Produkte um weitere Funktionen angereichert und ermöglichen so zum Beispiel vorausschauende Wartung“, so Rohleder.

Ebenfalls 4 von 10 Industriebetrieben (44 %) setzen 3D-Druck ein, fast ebenso viele planen oder diskutieren den Einsatz (42 %). Nur 14 % wollen erst einmal auf 3D-Druck verzichten.

Herausragende Bedeutung kommt dem neuen Mobilfunkstandard 5G für die vernetzte Produktion zu. Inzwischen halten 85 % der Industrieunternehmen die Verfügbarkeit von 5G für wichtig für das eigene Unternehmen, vor einem Jahr waren es erst 72 %. Umgekehrt hat sich der Anteil der Unternehmen, die 5G für unwichtig halten, von 26 auf 13 % halbiert. „5G ist eine Schlüsseltechnologie, gerade für die Industrie“, so Rohleder. „5G ermöglicht Übertragungen in Echtzeit, eine höhere Netzwerkkapazität und eine praktisch unbegrenzte Zahl an Geräten und Bauteilen, die miteinander kommunizieren können.“

Industrie 4.0 wird zugleich auch die Arbeit in den Fabriken verändern. So erwarten 6 von 10 Unternehmen (57 %), dass neue Arbeitsplätze für gut ausgebildete Fachkräfte entstehen. Zugleich gehen aber auch rund zwei Drittel (68 %) davon aus, dass Arbeitsplätze für gering Qualifizierte wegfallen werden. Auf diesen Wandel stellt sich die Industrie bereits heute ein. Ebenfalls etwa zwei Drittel (68 %) der Industrieunternehmen investieren bereits in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter rund um Industrie 4.0.

Investitionen in Industrie 4.0 steigen – aber nicht überall

Unternehmen, die bereits Industrie-4.0-Anwendungen einsetzen oder dies planen, haben ihre Aktivitäten in der Corona-Krise tendenziell verstärkt. 18 % haben in der Zeit ihre Investitionen in Industrie 4.0 deutlich und weitere 24 % etwas erhöht. Nur 14 % haben die Ausgaben etwas gesenkt, gerade einmal 9 % deutlich gesenkt. In jedem dritten Unternehmen (32 %) hat sich nichts geändert. „Mehr Investitionen in Industrie 4.0 – das ist eine gute Nachricht für den Standort Deutschland“, sagt Rohleder.

95 % sehen in Industrie 4.0 eine Chance für das eigene Unternehmen, nur 4 % halten sie für ein Risiko. Die entsprechenden Möglichkeiten werden allerdings noch lange nicht ausgeschöpft: Nicht einmal jeder dritte Industriebetrieb in Deutschland (31 %) sieht sich aktuell als Vorreiter bei Industrie 4.0. Mehr als jeder Zweite (54 %) bezeichnet sich dagegen als Nachzügler, jeder Neunte (11 %) meint sogar, den Anschluss verpasst zu haben. „Digitalisierung entwickelt sich auch in der Produktion exponentiell. Das heißt, wer später anfängt, muss sich umso mehr anstrengen. Jetzt heißt es: schnell sein“, sagt Rohleder.

Unternehmen fühlen sich durch Datenschutzanforderungen gebremst

Die Unternehmen erleben aktuell eine Vielzahl von Hemmnissen, die den Einsatz von Industrie-4.0-Anwendungen erschweren. So würden 77 % gerne mehr investieren und klagen über fehlende finanzielle Mittel. 61 % fühlen sich durch Datenschutzanforderungen behindert. 57 % von Anforderungen an die IT-Sicherheit.

In jedem zweiten Unternehmen (55 %) fehlt es an Fachkräften, ähnlich viele (52 %) fühlen sich durch die Komplexität des Themas überfordert, 48 % bemängeln die Störanfälligkeit der Systeme. 29 % fehlt es am Austausch mit anderen Unternehmen und jedes vierte Unternehmen (25 %) hat nicht genügend Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Nur eine geringe Rolle spielen demgegenüber ein Mangel an externer Beratung (14 %), fehlendes Wissen über Best-Practice-Lösungen (12 %), fehlende Standards (11 %) oder eine zu geringe Verfügbarkeit von marktfähigen Lösungen (10 %). Gerade einmal 9 % beklagen eine zu geringe Akzeptanz in der Belegschaft.

Überhaupt kein Hinderungsgrund sind ein zu geringer Automatisierungsgrad im eigenen Unternehmen, um Industrie-4.0-Anwendungen einsetzen zu können oder eine Unsicherheit über den wirtschaftlichen Nutzen.

Entsprechend formulieren die Industrieunternehmen sehr konkrete Wünsche. Jeweils 8 von 10 plädieren für einen Abbau von rechtlichen Unsicherheiten beim Datenaustausch mit anderen Unternehmen (84 %), die Förderung von Investitionen (80 %) und einen beschleunigten Breitbandausbau (78 %).

Rund zwei Drittel (63 %) erwarten mehr und bessere Informations- und Beratungsangebote, jedes Zweite (53 %) eine Integration von Industrie 4.0 in Ausbildung und Studium. 48 % würden Aus- und Weiterbildungsprogramme für die Mitarbeiter helfen, 47 % Förderprogramme für Forschung und Entwicklung und 34 % die Etablierung von Standards.

9 von 10 Unternehmen plädieren für eine neue Industriepolitik

Derzeit glaubt nicht einmal jedes dritte Unternehmen (31 %), dass in der Politik ein ausreichendes Verständnis für die Bedeutung von Industrie 4.0 vorhanden ist. Zugleich sagen 91 %, dass Industrie 4.0 die Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie darstellt. 86 % halten vor diesem Hintergrund eine neue Industriepolitik in Deutschland für notwendig, um Industrie 4.0 voranzubringen.

„Industrie 4.0 ist in erster Linie eine Sache der Unternehmen. Um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie zu sichern und zu stärken, muss die Politik diese Anstrengungen der Wirtschaft flankieren und unterstützen, und zwar über Corona hinaus“, so Rohleder.

Gaia-X: hohes Interesse, wenig Informationen

Ein Projekt, um das größte Industrie-4.0-Hemmnis – den Datenaustausch mit anderen Unternehmen – anzugehen, ist die europäische Initiative Gaia-X. Derzeit steht ihm die Industrie allerdings noch gespalten gegenüber. 33 % sehen es als Ergänzung zu bisher genutzten Angeboten, 26 % gehen davon aus, dass damit ganz neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet werden. Umgekehrt halten aber 28 % Gaia-X für irrelevant für das eigene Geschäftsmodell, 11 % sehen keinen Bedarf an einer solchen Infrastruktur und 5 % fühlen sich durch Gaia-X in ihrem Geschäftsmodell bedroht.

Gleichzeitig gilt, dass Gaia-X für viele Unternehmen noch eine große Unbekannte ist: Nur gut jedes dritte Industrieunternehmen (39 %) hat bereits davon gehört und weiß auch, was sich dahinter verbirgt. 20 % haben zwar schon den Begriff gehört, haben aber keine konkrete Vorstellung davon und 37 % haben noch nie von Gaia-X gehört oder gelesen.

Wer bereits von Gaia-X gehört hat, entwickelt oft ein hohes Interesse an dem Projekt. So kann sich jedes zweite Unternehmen (46 %) vorstellen, auf Basis von Gaia-X sicher Daten und Datennutzungsrechte zu teilen. 41 % würden Gaia-X nutzen wollen, um einfache und unkritische Geschäftsprozesse in die Cloud zu migrieren, 28 % können sich das für geschäftskritische und sicherheitsrelevante Prozesse vorstellen.

32 % hoffen, so ein sicheres und einfaches Identitätsmanagement umsetzen zu können. 28 % erwarten, dass durch die Gaia-X-Infrastruktur Lock-In-Effekte bei der Cloud-Technologie vermieden werden, 22 % hoffen, Cloud-Anbieter einfacher wechseln zu können. 3 von 10 Industrieunternehmen (28 %), die Gaia-X kennen, können sich aber in keiner Weise vorstellen, es auch zu nutzen.

„Gaia-X kann bei Cloud- und Dateninfrastrukturen eine Schlüsselrolle zukommen. Ganz offensichtlich gibt es dafür großen Bedarf in der deutschen Industrie“, so Rohleder. „Europa hat mit Gaia-X die Möglichkeit, in einer gemeinsamen Anstrengung von Wirtschaft und Politik zu den führenden Standorten aufzuschließen.“ (bec)

Kontakt:

Bitkom – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.

Albrechtstraße 10

10117 Berlin

Tel.: +49 30 27576–0

E-Mail: bitkom@bitkom.org

Website: www.bitkom.org