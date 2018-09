Branchentreff zu Smart Remote Service

Anzeige

Vom 16. bis 18. September findet in Berlin zum sechsten Mal die Smart Remote Service statt. Die Konferenz beleuchtet vor allem Herausforderungen, denen sich Unternehmen rund um die Themen Industrie 4.0, Internet of Things und Fernwartung stellen müssen. Der Fokus liegt dabei auf Auswirkungen der Digitalisierung auf Services im Maschinen- und Anlagenbau sowie den Bereichen Automotive, Apparatebau und Medizintechnik im deutschsprachigen Raum. Auf dem Branchentreff kommen laut des Veranstalters We.Connect mehr als 200 verantwortliche Manager und Experten aus den Bereichen Service, Produktentwicklung, Vertrieb, Software- & Hardwareentwicklung und Business Development zusammen, um Erfahrungen & Best Practices auszutauschen und in diversen interaktiven Formaten auf Augenhöhe mit den Teilnehmern zu diskutieren. Weitere Informationen zum Kongress finden Sie unter: www.smart-remote-service.com

12. September 2018